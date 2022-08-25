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Экспорт смартфонов из Китая вырос на 77% по сравнению с июнем

Однако после начала специальной военной операции России на Украине часть производителей смартфонов, в том числе корейская Samsung и американская Apple, заявили о приостановке поставки своей продукции на отечественный рынок.
РБК
По данным международной статистической базы Comtrade, в 2021 году Китай был крупнейшим поставщиком телефонов в Россию: объем экспорта оттуда достигал $5,387 млрд.
РБК
В июле объем экспорта мобильных телефонов и смартфонов из Китая в Россию составил 312 миллионов долларов.
Фонтанка.Ру
На начало августа на долю смартфонов из Китая на российском рынке приходилось более 50%, оценил Костюшко.
РБК

Подробнее о событии

РБК: Экспорт китайских смартфонов в Россию приблизился к докризисному уровню
Фонтанка.Ру18:14
РБК: экспорт смартфонов из КНР вырос на 77% по сравнению с июнем
News.ru18:09
Экспорт смартфонов из Китая вырос на 77% по сравнению с июнем
РБК17:00
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