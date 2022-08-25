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Экспорт смартфонов из Китая вырос на 77% по сравнению с июнем

По итогам июля объем экспорта мобильных телефонов и смартфонов из Китая в Россию составил $312 млн (18,2 млрд руб. по среднему курсу ЦБ за тот месяц).
РБК
По данным международной статистической базы Comtrade, в 2021 году Китай был крупнейшим поставщиком телефонов в Россию: объем экспорта оттуда достигал $5,387 млрд.
РБК
У ряда китайских брендов возникли проблемы с поставками в связи с нарушением логистики.
РБК
Объем экспорта в прошлом году составил 5,387 млрд долларов.
Экономика сегодня

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РБК: Экспорт китайских смартфонов в Россию приблизился к докризисному уровню
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Экспорт смартфонов из Китая вырос на 77% по сравнению с июнем
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РБК: экспорт смартфонов из КНР вырос на 77% по сравнению с июнем
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