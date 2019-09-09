Экономика
REGNUMЭкспорт угля из России на Украину значительно вырос
Как сообщало ИА REGNUM, с июня 2019 года поставки российского угля на Украину осуществляются только по специальным разрешениям, которые отечественные поставщики должны получать у Минэкономразвития РФ. Такое решение было принято в ответ на введенные Киевом ограничения.
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с чего всё началось
Аналитики говорят, что снижение поставок российского угля влияет на украинскую металлургию, которая сократила производство кокса и вследствие этого выплавку стали и чугуна. В июле российские угольные компании поставили на территорию Украины 394,8 тыс. тонн угля, следует из данных ЦДУ ТЭКа.Коммерсантъвчера в 18:41
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 06:47, Вашингтон
Политика
Кремль назвал прошедшие выборы успешными для «Единой России»
Прошедшая избирательная оказалась успешной, она показала политическое лидерство «Единой России», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:23
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Врио губернатора Забайкалья побеждает на выборах
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов побеждает на выборах главы региона с 89,61% голосов по итогам обработки 100% протоколов.
RT на русском 02:20
Авто
«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожников Chevrolet Niva
Автоновости дня 00:55
Политика
Кандидаты от оппозиции победили в 20 из 45 округов Москвы
Оппозиция утроила число депутатов в Москве После обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий представители оппозиции лидируют в 20 из 45 округов на выборах в Мосгордуму VII созыва.
РБК 04:55
Общество
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом
Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Происшествия
В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
RT на русском 04:42
Происшествия
Рогозин раскрыл подробности ночного происшествия на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости 06:30
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Киевом осужденных
Президент России Владимир Путин прошел свою часть пути для того, чтобы состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, их встреча в аэропорту - не прерогатива главы государства.
ТАСС 06:36
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru 05:28
Экономика
Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда
По итогам 2018 года ситуация на российском рынке труда показывает неоднородную динамику, свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства ИК "Рейтинг".
Газета.Ru 06:42
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика
В ходе избирательной кампании в России возбудили 11 уголовных дел
Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что в ходе избирательной кампании в России было возбуждено 11 уголовных дел, в том числе четыре дела - в Москве.
Интерфакс 04:46
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия вчера в 05:14
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open. Встреча, которая длилась почти 5 часов, завершилась победой испанца.
Газета.Ru 02:26
Общество
Женщина вышла замуж за дерево в Великобритании
Жительница Великобритании и мать двоих детей связала себя узами брака с растением и теперь планирует сменить фамилию на название вида дерева.
VSE42.RU 05:59
Общество
Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам
Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
Ведомости 06:38
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились
По некоторым данным свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой долго откладывалась из-за того, что Федор не был разведен.
Paparazzi.ru 04:05
Хоккей
Новичок «Рейнджерс» Кравцов отдал три ассиста в первом матче за клуб
На турнире новобранцев Национальной хоккейной лиги свои первые матчи за «Нью-Йорк Рейнджерс» провели россияне Виталий Кравцов и Егор Рыков.
RT на русском 05:50
Политика
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Знаменитый российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин избран депутатом Государственной думы.
Вести.Ru вчера в 20:17
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Кино
«Как же это мило»: Видео с Крисом Эвансом и щенком растрогало пользователей Сети
Пользователей Сети умилило видео, на котором американский актёр играет с щенком на кинофестивале в Торонто, пишет EW.
Газета Metro 03:54
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Армия и оружие
Летные испытания корабля «Орел» планируют завершить к 2028 году
Летные испытания нового российского космического корабля "Орел", ранее называвшегося "Федерация", займут пять лет и будут завершены к 2028 году, заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Политика
Названы даты визита Зеленского в США
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил в понедельник, что визит президента Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
Московский Комсомолец 06:16