Экономика

REGNUMREGNUMЭкспорт угля из России на Украину значительно вырос

Как сообщало ИА REGNUM, с июня 2019 года поставки российского угля на Украину осуществляются только по специальным разрешениям, которые отечественные поставщики должны получать у Минэкономразвития РФ. Такое решение было принято в ответ на введенные Киевом ограничения.
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с чего всё началось

Российский уголь адаптируется к Украине

Аналитики говорят, что снижение поставок российского угля влияет на украинскую металлургию, которая сократила производство кокса и вследствие этого выплавку стали и чугуна. В июле российские угольные компании поставили на территорию Украины 394,8 тыс. тонн угля, следует из данных ЦДУ ТЭКа.
Коммерсантъвчера в 18:41

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Российский уголь адаптируется к Украине

Коммерсантъвчера в 18:41

«Ъ»: экспорт российского угля на Украину в июле вырос почти до 400 тыс. тонн

ТАСС00:50

Украина стала в три раза больше закупать уголь у РФ

РЕН ТВ03:35

Украинская металлургия пошатнулась из-за России

Lenta.ru04:09

СМИ: Экспорт российского угля на Украину вырос в три раза

Life.ru02:50

Экспорт угля из России на Украину значительно вырос

REGNUM02:25

Эксперты отметили рост экспорта российского угля на Украину

Pravda.Ru01:20
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Политика

Кремль назвал прошедшие выборы успешными для «Единой России»

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В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду

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Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
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Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву

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Политика

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Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов побеждает на выборах главы региона с 89,61% голосов по итогам обработки 100% протоколов.
RT на русском 02:20
Авто

«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожников Chevrolet Niva

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Оппозиция утроила число депутатов в Москве После обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий представители оппозиции лидируют в 20 из 45 округов на выборах в Мосгордуму VII созыва.
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Общество

На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом

Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
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В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским

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Происшествия

Рогозин раскрыл подробности ночного происшествия на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:30
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Киевом осужденных

Президент России Владимир Путин прошел свою часть пути для того, чтобы состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, их встреча в аэропорту - не прерогатива главы государства.
ТАСС 06:36
Политика

Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным

По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru 05:28
Экономика

Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда

По итогам 2018 года ситуация на российском рынке труда показывает неоднородную динамику, свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства ИК "Рейтинг".
Газета.Ru 06:42
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика

В ходе избирательной кампании в России возбудили 11 уголовных дел

Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что в ходе избирательной кампании в России было возбуждено 11 уголовных дел, в том числе четыре дела - в Москве.
Интерфакс 04:46
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
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Надаль обыграл Медведева в финале US Open

Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open. Встреча, которая длилась почти 5 часов, завершилась победой испанца.
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Общество

Женщина вышла замуж за дерево в Великобритании

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Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
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Шоу-бизнес

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По некоторым данным свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой долго откладывалась из-за того, что Федор не был разведен.
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Новичок «Рейнджерс» Кравцов отдал три ассиста в первом матче за клуб

На турнире новобранцев Национальной хоккейной лиги свои первые матчи за «Нью-Йорк Рейнджерс» провели россияне Виталий Кравцов и Егор Рыков.
RT на русском 05:50
Политика

Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу

Знаменитый российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин избран депутатом Государственной думы.
Вести.Ru вчера в 20:17
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Кино

«Как же это мило»: Видео с Крисом Эвансом и щенком растрогало пользователей Сети

Пользователей Сети умилило видео, на котором американский актёр играет с щенком на кинофестивале в Торонто, пишет EW.
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Происшествия

Появилось видео избиения сотрудника магазина в Москве толпой мужчин

Известия 05:26
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Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией

Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
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Шесть человек погибли при шторме в Крыму

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Армия и оружие

Летные испытания корабля «Орел» планируют завершить к 2028 году

Летные испытания нового российского космического корабля "Орел", ранее называвшегося "Федерация", займут пять лет и будут завершены к 2028 году, заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос РИА Новости.
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Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи

После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
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Политика

Названы даты визита Зеленского в США

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил в понедельник, что визит президента Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
Московский Комсомолец 06:16
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