Аналитики говорят, что снижение поставок российского угля влияет на украинскую металлургию, которая сократила производство кокса и вследствие этого выплавку стали и чугуна. В июле российские угольные компании поставили на территорию Украины 394,8 тыс. тонн угля, следует из данных ЦДУ ТЭКа.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, с июня 2019 года поставки российского угля на Украину осуществляются только по специальным разрешениям, которые отечественные поставщики должны получать у Минэкономразвития РФ. Такое решение было принято в ответ на введенные Киевом ограничения.

Экспорт угля из России на Украину значительно вырос

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