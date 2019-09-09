Аналитики говорят, что снижение поставок российского угля влияет на украинскую металлургию, которая сократила производство кокса и вследствие этого выплавку стали и чугуна. В июле российские угольные компании поставили на территорию Украины 394,8 тыс. тонн угля, следует из данных ЦДУ ТЭКа.

с чего всё началось

В целом с начала года отставание экспорта по сравнению с 2018 годом составляет 1 млн тонн. Эксперты отмечают, что снижение поставок российского угля влияет на украинскую металлургию, которая сократила производство кокса и вследствие этого выплавку стали и чугуна.

Экспорт угля из России на Украину значительно вырос

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