Экономика
REGNUMЭкспорт угля из России на Украину значительно вырос
В целом с начала года отставание экспорта по сравнению с 2018 годом составляет 1 млн тонн. Эксперты отмечают, что снижение поставок российского угля влияет на украинскую металлургию, которая сократила производство кокса и вследствие этого выплавку стали и чугуна.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Аналитики говорят, что снижение поставок российского угля влияет на украинскую металлургию, которая сократила производство кокса и вследствие этого выплавку стали и чугуна. В июле российские угольные компании поставили на территорию Украины 394,8 тыс. тонн угля, следует из данных ЦДУ ТЭКа.Коммерсантъвчера в 18:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6986 источников, обновлено в 09:13, Вашингтон
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика
Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой
По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 25 мест в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:45
Теннис
Надаль: «Медведев был достоин победы в финале US Open»
В финальной встрече соперником испанца стал 23-летний российский теннисист Даниил Медведев, который впервые в карьере выступал в финале "мэйджора".
Sport.ru 02:13
Общество
Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре
Нарколог Алексей Казанцев прокомментировал выступление певца Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре, которое показалось присутствующим зрителям странным.
Известия 08:03
Происшествия
В Краснодаре появилась самая высокая в мире Lada Priora
Автомобиль Lada Priora, оборудованный колесами диаметра 72 дюйма появился в Краснодаре.
ТАСС вчера в 13:53
Наука
Препараты для снижения уровня глюкозы защитили от болезней почек
Ингибиторы SGLT2 — класс препаратов, которые используются для снижения уровня глюкозы при диабете второго типа, — помогают против почечной недостаточности.
N+1 07 сентября в 07:53
Происшествия
Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину
Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.
RT на русском 09:00
Футбол
Толстый король. Слуцкий шутит над своим образом из «Игры престолов»
В знак благодарности Слуцкий выложил фото, на котором он сидит на железном троне из сериала «Игра престолов».
Спорт-Экспресс 07:18
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на слухи о своей второй беременности
Ксения Собчак прокомментировала разговоры о своей вероятной второй беременности.
Газета Metro 07:53
Авто
Названы спецификации нового Toyota RAV4 для РФ
Более подробная информация об оснащении, ценах и комплектациях нового Toyota RAV4 для России появится 1 октября.
Автоновости дня 01:42
Общество
Директора омской гимназии уволили после конфликта с матерью ученика
В Омске директора гимназии №62 уволили после продолжительного конфликта руководства учебного учреждения с местной жительницей Натальей Граф, заявившей о травле ее сына.
Взгляд.ру 07:54
Политика
Шойгу пригласил французских военных принять участие в параде Победы
Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил французских военнослужащих принять участие в Параде Победы 9 мая следующего года в Москве.
РИА Новости 07:37
Политика
Лавров увидел перспективу нормализации отношений с Украиной
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшийся с Украиной обмен заключенными, указав на появившуюся перспективу нормализации отношений между странами, передает корреспондент РБК.
РБК 08:18
Общество
Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы
Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 05:11
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Общество
Пользователи YouTube не оценили песню Тимати и Гуфа о Москве
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города на YouTube, посмотрели более 2,6 миллиона человек, к полудню понедельника он собрал 812 тысяч дизлайков против 60 тысяч лайков.
РИА Новости 05:33
Политика
Россия подала заявку на учреждение научной премии имени Менделеева
Россия впервые подала в ЮНЕСКО заявку об учреждении научной премии имени Дмитрия Менделеева и рассчитывает на согласие, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Интерфакс 07:46
Игры
Rockstar заставила моддера прекратить разработку ремастера Red Dead Redemption
Моддер с ником GamingDamned сообщил о том, что анонсированный им две недели назад амбициозный проект Red Dead Redemption Damned Enhancement Project уже оказался под угрозой закрытия: энтузиасту позвонили представители Take-Two, которые попросили прекратить разработку ремастера.
Gmbox.ru 09:00
Политика
Зампред Еврокомиссии подтвердил дату трехсторонних переговоров по газу
Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Еврокомиссией пройдут 19 сентября в Брюсселе, написал в твиттере зампред ЕК Марош Шефчович.
Интерфакс 06:19
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Вести.Ru вчера в 20:17
Политика
Евросоюз не признает выборы в Крыму
После российских выборов внешнеполитическая служба Евросоюза заявила, что любой избранный в Крыму и Севастополе человек не будет признан как представитель территорий, которые в ЕС до сих пор считаются украинскими.
Примечания 08:04
Армия и оружие
Реактивную систему залпового огня «Град» скрестили с «Осой» в Ливии
На шасси реактивной системы залпового огня чехословацкого производства RM-70 установили три ракеты 9М33 советского зенитного ракетного комплекса "Оса".
Российская газета 05:28
Общество
Самая тучная в мире модель вышла на подиум и похвасталась грудью
Самая тучная в мире модель Тесс Холлидей приняла участие в Нью-Йоркской неделе моды.
Lenta.ru 08:50
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Политика
В Раде захотели сажать за переговоры с Россией
Депутаты Верховной Рады Украины от партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» планируют внести в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с Россией.
Lenta.ru 08:29