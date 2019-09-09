В июле российские угольные компании поставили на территорию Украины 394,8 тыс. тонн угля, следует из данных ЦДУ ТЭКа. Это в три раза больше, чем в июне, когда отгрузки стали возможны только по разрешениям правительства РФ.

с чего всё началось

Аналитики говорят, что снижение поставок российского угля влияет на украинскую металлургию, которая сократила производство кокса и вследствие этого выплавку стали и чугуна. В июле российские угольные компании поставили на территорию Украины 394,8 тыс. тонн угля, следует из данных ЦДУ ТЭКа.

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