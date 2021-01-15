Экспорт угля в Европу возобновила Россия на фоне холодной зимы
"Если раньше России было невыгодно экспортировать уголь в Европу, то после резкого перерыва в поставках на прошлой неделе они возобновились" - сказал Новак, выступая на Гайдаровском форуме. Он добавил, что "сейчас начали заряжать угольные электростанции".В источнике
Холодные температуры, повышение цен на газ в АТР из-за дефицита ресурсов в холодный период… привело к тому, что стали загружать угольные электростанции. Экспорт угля даже в РФ сейчас резко вырос: если было нерентабельно поставлять в Европу, то сейчас у нас возобновились поставки угля в Европу.Ведомости
Подробнее о событии
РФ на фоне холодной зимы возобновила экспорт угля в Европу: он вновь стал прибыльным - Новак
Интерфакс - Россиявчера в 08:44