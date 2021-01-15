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SM News
SM News

Экспорт угля в Европу возобновила Россия на фоне холодной зимы

"Если раньше России было невыгодно экспортировать уголь в Европу, то после резкого перерыва в поставках на прошлой неделе они возобновились" - сказал Новак, выступая на Гайдаровском форуме. Он добавил, что "сейчас начали заряжать угольные электростанции".В источнике
Александр Новакроссийский политик
Холодные температуры, повышение цен на газ в АТР из-за дефицита ресурсов в холодный период… привело к тому, что стали загружать угольные электростанции. Экспорт угля даже в РФ сейчас резко вырос: если было нерентабельно поставлять в Европу, то сейчас у нас возобновились поставки угля в Европу.Ведомости
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