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Экспорт водорода из России в 2030 году может составить 2,2 млн тонн

Отмечается, что отрасль обеспечит 3,9—5,6 трлн налоговых поступлений в бюджет России в 2025—2050 годах.
RT на русском
Для создания экспортных кластеров потребуется $33,4 млрд совокупных инвестиций к 2030 году.
Коммерсантъ
В целом в 2030 году мировое потребление водорода составит порядка 60 млн тонн, из которых больше половины придется на Китай.
ТАСС
В начале августа 2021 года правительство РФ утвердило концепцию развития водородной энергетики в стране.
ТАСС

Подробнее о событии

Объём экспорта водорода из РФ в 2030 году может достичь 2,2 млн тонн
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Минэнерго ждет масштабного и дорогого перехода к экспорту водорода
Коммерсантъвчера в 14:55
Объем экспорта водорода из РФ в 2030 году может достичь 2,2 млн тонн
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Экспорт водорода из России в 2030 году достигнет 12,7 млрд долларов
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Объем экспорта водорода из России в 2030 году может достичь 2,2 млн тонн
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Экспорт водорода из России в 2030 году может составить 2,2 млн тонн
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Объем экспорта водорода из РФ в 2030 году может достичь 2,2 млн тонн
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