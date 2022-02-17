RT на русскомЭкспорт водорода из России в 2030 году может составить 2,2 млн тоннОтмечается, что отрасль обеспечит 3,9—5,6 трлн налоговых поступлений в бюджет России в 2025—2050 годах.RT на русскомДля создания экспортных кластеров потребуется $33,4 млрд совокупных инвестиций к 2030 году.КоммерсантъВ целом в 2030 году мировое потребление водорода составит порядка 60 млн тонн, из которых больше половины придется на Китай.ТАССВ начале августа 2021 года правительство РФ утвердило концепцию развития водородной энергетики в стране.ТАССЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомРЕН ТВNeftegaz.ruПодробнее о событииОбъём экспорта водорода из РФ в 2030 году может достичь 2,2 млн тоннГлобалМСК.ру23:52Минэнерго ждет масштабного и дорогого перехода к экспорту водородаКоммерсантъвчера в 14:55Объем экспорта водорода из РФ в 2030 году может достичь 2,2 млн тоннАргументы и Факты19:32Экспорт водорода из России в 2030 году достигнет 12,7 млрд долларовРЕН ТВ19:15Объем экспорта водорода из России в 2030 году может достичь 2,2 млн тоннТАСС18:54Экспорт водорода из России в 2030 году может составить 2,2 млн тоннRT на русском18:49Объем экспорта водорода из РФ в 2030 году может достичь 2,2 млн тоннOnline47.ru19:45Показать ещёОценить24Поделиться