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Экономика

Экспорт желруды и окатышей из РФ останется беспошлинным

24 июня глава Минэкономразвития Максим Решетников объявил о введении временных экспортных пошлин на продукцию черной и цветной металлургии с целью компенсировать допрасходы, понесенные государственными заказчиками на фоне стремительного роста цен.В источнике

С чего всё началось

МЭР предлагает ввести временные пошлины на экспорт металлов с 1 августа до 31 декабря

Министр подчеркнул, что меры распространяются на экспорт только за пределы Евразийского экономического союза, в государства - члены ЕАЭС продукция будет по-прежнему экспортироваться без пошлин, так как это предусмотрено договором.
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