Экспорт желруды и окатышей из РФ останется беспошлинным
24 июня глава Минэкономразвития Максим Решетников объявил о введении временных экспортных пошлин на продукцию черной и цветной металлургии с целью компенсировать допрасходы, понесенные государственными заказчиками на фоне стремительного роста цен.В источнике
С чего всё началось
МЭР предлагает ввести временные пошлины на экспорт металлов с 1 августа до 31 декабря
Министр подчеркнул, что меры распространяются на экспорт только за пределы Евразийского экономического союза, в государства - члены ЕАЭС продукция будет по-прежнему экспортироваться без пошлин, так как это предусмотрено договором.
ТАСС06:18