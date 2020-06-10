Всего за 4 месяца 2020 года экспорт золота из России составил 71,9 тонны на $3,8 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 7,9 раза в натуральном выражении. Ранее сообщалось, что, согласно данным ФТС, РФ в 2019 году экспортировала 123,6 тонны золота на $5,74 млрд.

Экспорт золота из РФ в апреле вырос в разы, достигнув почти 42 тонн

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