Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксЭкспорт золота из РФ в апреле вырос в разы, достигнув почти 42 тонн

Всего за 4 месяца 2020 года экспорт золота из России составил 71,9 тонны на $3,8 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 7,9 раза в натуральном выражении. Ранее сообщалось, что, согласно данным ФТС, РФ в 2019 году экспортировала 123,6 тонны золота на $5,74 млрд.
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Россия в апреле экспортировала 41,8 тонны золота на $2,2 миллиарда

Вести.Ru08:03

Экспорт российской нефти в апреле обрушился более чем вдвое

Говорит Москва10:24

Продажи российской нефти рухнули

Lenta.ru09:36

Экспорт нефти из России в денежном выражении в «черном апреле» рухнул вдвое

ПРАЙМ08:03

Экспорт бензинов в апреле вырос почти на 47% - данные ФТС

Финмаркет11:14

Экспорт российского алюминия в январе - апреле упал на 38,5%

ТАСС08:32

Экспорт золота из РФ в апреле вырос в разы, достигнув почти 42 тонн

Интерфакс07:06
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Общество

Власти Москвы опубликовали данные о смертности в мае

В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
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Экономика

Потанин оценил масштаб разлива топлива в Норильске словами «такой вал»

РБК 10:37
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Происшествия

Прокурор поручил передать дело Ефремова в ГУ МВД по Москве

Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова и поручил передать его из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве.
ТАСС 11:14
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Происшествия

ГИБДД: Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год

Российская газета 08:04
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Происшествия

В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
10
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
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Авто

Гигантская свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

В Дубае была обнаружена необычная парковка брошенных автомобилей - на нее помимо бюджетных машин свозят дорогостоящие авто, видимо, надоевшие арабским принцам или с их точки зрения не достойные того, чтобы заниматься ремонтом поле ДТП.
Московский Комсомолец 10:29
1
Происшествия

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
10
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Армия и оружие

Обвиняемым по делу MH17 отказали в иммунитете комбатанта

Иммунитет комбатанта не может распространяться на обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, заявил на слушаниях суда в Нидерландах прокурор Вард Фердинандуссе.
Взгляд.ру 06:18
Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
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Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
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Политика

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

РИА Новости вчера в 14:59
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Игры

Naughty Dog выпустила релизный трейлер The Last of Us Part II

News.ru 10:22
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Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
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Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Газета.Ru 11:23
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Политика

Путин разобрал бумаги во время совещания

Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию сферы IT и связи занялся разбором бумаг на своем столе.
Lenta.ru 09:50
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Авто

Haval назвал свой новый внедорожник «большой собакой»

Новый внедорожник Haval, чьи изображения «Автоновости дня» опубликовали на прошлой неделе, назвали «Большой собакой» (с китайского «Da gou»).
Автоновости дня 09:42
Футбол

Гендиректор «Зенита» отреагировал на слова Федуна

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о месте проведения матча полуфинала Олимп - Кубка России, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 09:05
Общество

МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

ГУ МЧС по Москве предупредило жителей о грозе и дожде с градом, которые ожидаются в столице вечером 9 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:49
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Игры

Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed

В феврале 2020 года Electronic Arts объявила, что гоночной серией вновь будет заниматься Criterion Games — ранее за ее разработку отвечала Ghost Games.
CyberSport.ru 08 июня в 12:23
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
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Киберспорт

Battlefield может вернуться в современность

News.ru 07:13
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Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу. Об этом заявили в Государственном бюро расследований.
RT на русском 11:02
Здоровье

Наркологи оценили новые правила медосвидетельствования водителей

Формулировки нового порядка медицинского освидетельствования водителей, разработанного Минздравом, не исключают, что некоторым водителям придется сдавать дорогостоящий тест CDT.
Известия вчера в 18:30
Происшествия

Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
Газета.Ru 06:29
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Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
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Происшествия

После убийства девочки жители красноярской деревни устроили народный сход. Они требуют выселить банду подростков

Life.ru 03:43
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Происшествия

В Волгограде оправдали фигуранта дела о гибели 11 человек

Российская газета 11:08
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