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Экспортерам в РФ разрешили получать валютную выручку на зарубежные счета

Российские экспортеры смогут получать валютную выручку на свои зарубежные счета.
Интерфакс
В министерстве пояснили, что зачисление экспортной валютной выручки на зарубежные счета возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в России и продаже экспортной выручки в размере, определенном указом президента.
Frank Media
Также было разрешено перечислять на зарубежные счета граждан РФ валюту от нерезидентов в качестве заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и других доходов физлиц.
ИА Красная Весна
В конце мая ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней.
Ведомости

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Экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета
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Экспортерам разрешили зачислять выручку на зарубежные счета
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Экспортерам в РФ разрешили получать валютную выручку на зарубежные счета
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Экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета
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