Исходно требование о продаже 80 процентов валютной выручки на внутреннем рынке было введено в конце февраля на фоне резкого ослабления курса рубля вместе с иными ограничениями, направленными на поддержку российской валюты.
Рим считает, что резкие заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в его Telegram-канале являются угрозой для тех, кто стремится к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта.
Долгое время среди поклонников Бэтмена бытовало мнение, что торчащие соски на костюме, который носили Вэл Килмер и Джордж Клуни в двух лентах Джоэла Шумахера, появились по причине нетрадиционной сексуальной ориентации режиссёра.