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Экспортерам в РФ разрешили получать валютную выручку на зарубежные счета

Российские экспортеры смогут получать валютную выручку на свои зарубежные счета.
Интерфакс
Резиденты получают право зачислять на свои счета в зарубежных банках валютную выручку, полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам.
RT на русском
Исходно требование о продаже 80 процентов валютной выручки на внутреннем рынке было введено в конце февраля на фоне резкого ослабления курса рубля вместе с иными ограничениями, направленными на поддержку российской валюты.
Lenta.ru
РФ ранее ввела ряд ограничений на движение капитала, включая обязательную продажу 80% валютной выручки (позже планку опустили до 50%).
Интерфакс

Подробнее о событии

Экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета
Forbes10:56
Экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета
РБК10:56
Минфин России: экспортёрам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета
RT на русском10:18
Экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета перед репатриацией ее в РФ
Finam.Ru10:27
Экспортерам в РФ разрешили получать валютную выручку на зарубежные счета
Интерфакс10:20
Российским экспортерам разрешили получать валютную выручку на зарубежные счета
Комсомольская правда10:45
Экспортерам разрешили зачислять выручку на зарубежные счета
Коммерсантъ10:17

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