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Экспортеры собирают зерно

В новом сезоне эксперты ждут появления крупных экспортеров среди сельхозпроизводителей. Десять крупнейших экспортеров вывезли по итогам минувшего сезона 33,2 млн тонн зерна, заняв 69,45% от всех поставок.В источнике

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Крупнейшие экспортеры зерна из России в сезоне-2020/21

Коммерсантъ17:33
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Интересное

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