В новом сезоне эксперты ждут появления крупных экспортеров среди сельхозпроизводителей. Десять крупнейших экспортеров вывезли по итогам минувшего сезона 33,2 млн тонн зерна, заняв 69,45% от всех поставок.В источнике
Российские власти планируют к 2024 году существенно увеличить объем зеленой генерации на локализованном оборудовании, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса в Екатеринбурге.
Как сообщается, Realme GT Master Edition станет первым смартфоном, который будет изготовлен Realme в сотрудничестве с известным производителем фототехники и фототоваров Kodak. droidholic.com О партнёрстве пока не объявлено официально.
Свыше 80% беременных женщин в США, получивших прививку от коронавируса на ранних сроках, пережили выкидыши или самопроизвольные аборты, сообщают СМИ со ссылкой на исследование National Center for Biotechnology Information.
Индийский вариант коронавируса (штамм «дельта»), может вызывать более тяжелое заболевание, чем другие разновидности, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.