Realme привлекла в партнёры Kodak для выпуска Realme GT Master Edition

Как сообщается, Realme GT Master Edition станет первым смартфоном, который будет изготовлен Realme в сотрудничестве с известным производителем фототехники и фототоваров Kodak. droidholic.com О партнёрстве пока не объявлено официально.