Экспортеры зерна допустили введение в РФ экспортной пошлины на пшеницу
Россия, кроме ограничения экспорта зерна квотой, может ввести и пошлину на пшеницу. "Такой вариант в настоящее время обсуждается", - сообщил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.В источнике
С чего всё началось
Минсельхоз может ввести пошлину на экспорт пшеницы из России
Минсельхоз и Минэкономразвития готовят постановление, предусматривающее введение пошлины на экспорт пшеницы из России. Об этом ТАСС сообщил председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
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