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Интерфакс
Интерфакс

Экспортеры зерна допустили введение в РФ экспортной пошлины на пшеницу

Первый Севастопольский
Forbes
Россия, кроме ограничения экспорта зерна квотой, может ввести и пошлину на пшеницу. "Такой вариант в настоящее время обсуждается", - сообщил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минсельхоз может ввести пошлину на экспорт пшеницы из России

Минсельхоз и Минэкономразвития готовят постановление, предусматривающее введение пошлины на экспорт пшеницы из России. Об этом ТАСС сообщил председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
ТАССвчера в 11:59
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В России допустили введение пошлины на экспорт пшеницы

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Экспортеры зерна допустили введение в РФ экспортной пошлины на пшеницу

Интерфаксвчера в 12:58
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Минсельхоз может ввести пошлину на экспорт пшеницы из России

Кубань 24вчера в 12:38
Взгляд.ру

Россия собралась ввести пошлину на экспорт пшеницы

Взгляд.рувчера в 13:53
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Минсельхоз может ввести пошлину на экспорт пшеницы из России

ТАССвчера в 11:59
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Правительство обсуждает установление целевой цены на масло и введение пошлин на экспорт пшеницы

Forbesвчера в 10:06
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Введение пошлины на экспорт российского подсолнечного масла не снято с повестки дня - Reuters

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Mitsubishi Motors показала первое фото обновленного Outlander

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Mitsubishi Motors, новый Outlander разработан в соответствии с японским девизом «I-Fu-Do-Do» («подлинный и величественный»), а дизайн его экстерьера выполнен по новой фирменной концепции Dynamic Shield.
Автоновости днявчера в 08:02