Россия, кроме ограничения экспорта зерна квотой, может ввести и пошлину на пшеницу. "Такой вариант в настоящее время обсуждается", - сообщил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

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