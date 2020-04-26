Экономика
Газета.RuЭкспортеры зерна из России исчерпали квоту на два месяца раньше срока
Экспортеры зерна из России полностью выбрали квоту в 7 млн тонн, рассчитанную до 30 июня, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства России.
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Общество
России предрекли скорый выход на плато по коронавирусу
Россия приблизилась к выходу на плато заражаемости коронавирусом, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Lenta.ru 22:33
Происшествия
Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска
Пятигорский городской суд в воскресенье, 26 апреля, заключил под стражу экс-главу Пятигорска Льва Травнева.
Известия вчера в 10:27
Общество
Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт
Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 22:09
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.
Lenta.ru 19:13
Футбол
РПЛ рассматривает варианты возобновления сезона с 21 или 28 июня
В одном старт намечен на 21 июня, другой предусматривает возобновление с 28 июня.
Советский спорт 09:47
Политика
Путин потребовал от регионов готовности к ЧП
27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ 08:57
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости 22:42
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Общество
Умер гендиректор холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Генеральный директор холдинга "Металлоинвест" Андрей Варичев скончался на 52 году жизни, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:56
Хоккей
Крылов поддержал введение жесткого потолка зарплат в КХЛ
Глава совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов выступил за введение жесткого потолка зарплат в КХЛ в следующем сезоне, отмечает «Чeмпионат».
ProstoProSport 05:48
Общество
Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн
В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении движения «Волонтеры победы».
Ведомости 08:17
Общество
В Челябинской области могут ввести обязательный масочный режим
Алексей Текслер, губернатор Челябинской области сообщил, что в регионе по примеру Екатеринбурга могут ввести обязательный масочный режим для всех.
Уральский меридиан 06:42
Происшествия
ФМБА объяснила гибель выпавшей из окна сотрудницы несчастным случаем
Заведующая отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Звездном городке Наталья Лебедева погибла в результате несчастного случая.
РБК 11:48
Общество
Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения медсестер
Главный врач московской инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения СМИ о массовом увольнении своих сотрудников.
Коммерсантъ 07:16
Происшествия
В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе
Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК России по региону.
РИА Новости 08:44
Происшествия
В Хакасии выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом
В субботу региональные власти сообщили о выявлении крупного очага заражения коронавирусом в отделении травматологии Абаканской межрайонной клинической больницы, где было зарегистрировано 34 случая инфицирования пациентов и медиков.
ТАСС вчера в 02:08
Авто
Эксперты рассказали, как экономят топливо профессиональные перевозчики
Тарантас Ньюс 03:10
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Здоровье
В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом
В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом, свидетельствуют данные оперштаба на официальном сайте.
Lenta.ru 16:04
Происшествия
В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом
По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на 28.04.2020 зарегистрировано 245 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019.
Ариг Ус 22:14
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 13:05
Происшествия
52 медика заразились коронавирусом в Новосибирской области
По итогам массового тестирования медиков коронавирус выявлен у 52 сотрудников медорганизаций, включая немедицинский персонал.
VN.RU 07:32
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости 15:13