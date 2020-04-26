Экспортеры зерна из России полностью выбрали квоту в 7 млн тонн, рассчитанную до 30 июня, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства России.

Экспортеры зерна из России исчерпали квоту на два месяца раньше срока

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