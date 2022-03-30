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Экспортеры зерна просят разрешить иностранным покупателям платить за зерно в рублях

Союз экспортеров зерна попросил Банк России проработать возможность выполнения иностранными покупателями российского зерна расчетов в рублях по экспортным контрактам.
ТАСС
Экспортеры сообщают, что в связи с затруднениями в получении валютной выручки многие иностранные банки не отправляют средства даже на банки, официально не попавшие под санкции.
ТАСС
Выбор российской валюты обусловлен экономической целесообразностью и снижает риски от возможных курсовых колебаний, отмечают в ОЗК.
Коммерсантъ
Союз также просит ЦБ проработать вопрос возобновления оборотного кредитования в рублях в рамках ранее установленных лимитов и разработать возможность страхования грузов и имущества перевозчиков от военных рисков на национальном уровне.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Экспортеры российского зерна попросили ЦБ обеспечить расчеты в рублях
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