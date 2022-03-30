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Экспортеры зерна просят разрешить иностранным покупателям платить за зерно в рублях

Союз экспортеров зерна попросил Банк России проработать возможность выполнения иностранными покупателями российского зерна расчетов в рублях по экспортным контрактам.
ТАСС
Союз просит обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, в которых обслуживаются покупатели зерна, крупнейшие из которых — Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия.
Коммерсантъ
Союз также просит ЦБ проработать вопрос возобновления оборотного кредитования в рублях в рамках ранее установленных лимитов и разработать возможность страхования грузов и имущества перевозчиков от военных рисков на национальном уровне.
Коммерсантъ
В ОЗК считают, что использование рубля в расчетах экономически целесообразно и позволит снизить риски от валютных колебаний.
Ведомости

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Экспортеры российского зерна попросили ЦБ обеспечить расчеты в рублях
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