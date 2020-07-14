Энергетика

ТАССТАССЭкспортная цена газа «Газпрома» в I квартале упала на 37%

Экспортная цена газа "Газпрома" в I квартале 2020 года упала до среднего значения в $162,1 за тыс. куб. м с $259,1 годом ранее, говорится в презентации компании. В IV квартале 2019 года экспортная цена на газ в среднем составила $198 за тыс. куб. м.
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