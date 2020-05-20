Энергетика
РБКЭкспортная цена газа стала дешевле российской
Согласно результатам торгов, на европейских хабах в среду, 20 мая, газ стоил дешевле, чем в России, даже без учета 30% экспортной пошлины и расходов на транспортировку (нетбэк).
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Комментарии
Происшествия
В Кировской области нашли пропавшего 4-летнего мальчика
Напомним, 17 мая вечером в деревне Якино Лебяжского района Кировской области пропал 4-летний мальчик.
Вятка Областная вчера в 10:43
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
Политика
Путин поручил проработать идею поставки рыбы с Дальнего Востока по СМП
Президент России Владимир Путин в среду, 20 мая, поручил проработать идею запуска регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока через Северный морской путь (СМП).
Известия 08:48
Общество
Глава Башкирии оценил ситуацию с режимом самоизоляции
Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с режимом самоизоляции в республике. Об этом сообщает портал Mkset.ru.
RT на русском 07:35
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Фигурное катание
Загитова показала подарки на 18-летие
Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
Матч ТВ 18 мая в 01:15
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
Происшествия
Истребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 72 рублей
К 12:10 мск доллар уже опустился ниже 72 рублей и торговался на уровне 71,98 рубля (-0,7%). Курс евро снизился до 78,78 рубля (-0,5%).
ТАСС 05:23
Армия и оружие
Шойгу рассказал о подготовке парада в Петербурге в честь Дня ВМФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны рассказал о подготовке к проведению мероприятий в День ВМФ.
РЕН ТВ 09:39
Фигурное катание
Тарасова назвала Тутберидзе лучшим тренером мира на данный момент
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила работу тренера Этери Тутберидзе, воспитавшую ряд известных фигуристок.
Sport24.ru 08:39
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Политика
Хакеры похитили секретную информацию о японских гиперзвуковых ракетах
По данным газеты, хакеры могли похитить информацию о характеристиках гиперзвуковых ракет, которую Минобороны Японии направило победителям тендера на разработку прототипа вооружения.
Avia.pro 07:40
Общество
Куйвашев предупредил о возможном отзыве лицензии у «Красного&Белого»
РБК Екатеринбург направил запрос в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать заявление губернатора о выявленных нарушениях и возможном отзыве лицензии.
РБК Екатеринбург 09:36
Общество
В Нидерландах выявили случай передачи коронавируса от норки человеку
Работник фермы по разведению норок в Нидерландах заразился коронавирусом от этого животного, сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо министра сельского хозяйства страны Каролы Схаутен, адресованное парламенту.
Rambler News Service 04:29
Кино
Новый сезон «Смешариков» выйдет после десятилетнего перерыва
Премьера новых серий мультипликационного сериала "Смешарики" состоится 18 мая на платформе "КиноПоиск HD".
Накануне.Ru 17 мая в 20:58
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Общество
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
Единоборства
Фрэнсис Нганну дал прогноз на бой с Джоном Джонсом
FightTime.ru 01:43
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Армия и оружие
Боевое крещение: какая война стала первой для Т-72
Основные боевые танки Т-72 считаются одними из самых воюющих современных боевых машин.
Российская газета 18 мая в 08:46
Здоровье
Невозможно убить: Китай объяснил новую вспышку коронавируса
Новая вспышка коронавируса в Китае свидетельствует о способности инфекции к радикальным мутациям, пишет агентство деловой информации Bloomberg со ссылкой на местных врачей.
Sputnik Таджикистан 09:16
Игры
Sony анонсировала презентацию игр для PlayStation 5
Astera вчера в 09:20
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43