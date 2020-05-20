Энергетика

РБКРБКЭкспортная цена газа стала дешевле российской

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Согласно результатам торгов, на европейских хабах в среду, 20 мая, газ стоил дешевле, чем в России, даже без учета 30% экспортной пошлины и расходов на транспортировку (нетбэк).
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Экспортная цена газа опустилась ниже внутрироссийской

Росбалт09:35

Экспортная стоимость российского газа стала дешевле, чем внутри страны

Эхо Москвы09:33

Экспортная цена газа стала дешевле российской

РБК08:49
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