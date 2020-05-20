Согласно результатам торгов, на европейских хабах в среду, 20 мая, газ стоил дешевле, чем в России, даже без учета 30% экспортной пошлины и расходов на транспортировку (нетбэк).

с чего всё началось

Цены на газ на голландском хабе TTF упали почти в два раза по сравнению с концом марта (с $80 до $46–47 за 1 тыс. куб. м сейчас); на наиболее приближенном к России хабе в Баумгертене дороже — около $62.

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