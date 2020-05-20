Энергетика
РБКЭкспортная цена газа стала дешевле российской
Согласно результатам торгов, на европейских хабах в среду, 20 мая, газ стоил дешевле, чем в России, даже без учета 30% экспортной пошлины и расходов на транспортировку (нетбэк).
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с чего всё началось
Спотовая цена на газ в Европе (контракт с поставкой "на следующий день" на голландской TTF) в четверг упала за день сразу на 19% - с $45 до $34 за тысячу кубометров.Интерфаксвчера в 01:32
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Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Здоровье
Нарколог Минздрава предложил внести в Конституцию запрет на продажу алкоголя до 21 года
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предложил закрепить в Конституции запрет на продажу крепкого алкоголя и сигарет до 21 года.
Коммерсантъ вчера в 23:07
Общество
Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве
«Hertz Global Holdings сегодня объявила, что она и ее некоторые дочерние компании в США и Канаде подали добровольные ходатайства о реорганизации в соответствии с Главой 11 в Суд США по делам о банкротствах округа Делавэр», — говорится в сообщении Hertz.
РБК 01:32
Общество
В Подмосковье перестал действовать пропускной режим
С субботы, 23 мая, в Московской области официально перестал действовать пропускной режим.
Газета.Ru вчера в 23:48
Политика
Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
Политика
США добавили в торговый «черный список» более 30 китайских организаций
Министерство торговли США сообщило, что внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.
Интерфакс вчера в 23:03
Происшествия
В Новосибирской области выявили 83 новых случая коронавируса
В Новосибирской обасти за минувшие сутки выявили 83 новых случаев коронавируса, а также скончались два человека.
АиФ Новосибирск 00:48
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими
Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru вчера в 10:55
Общество
Махачкала будет закрыта на карантин
Замана вчера в 17:00
Политика
Американская телеведущая назвала Трампа «больным» в прямом эфире
Телеведущая MSNBC Мика Бжезински назвала президента США Дональда Трампа "больным" в прямом эфире телеканала.
РЕН ТВ 00:17
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Lenta.ru вчера в 11:47
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Общество
Голикова предупредила о росте смертности от коронавируса в мае
Голикова добавила, что официальные данные по причинам смертности в России по апрелю будут получены 29 мая, так как это и предусмотрено федеральным планом статистических работ.
BFM.ru вчера в 08:45
Здоровье
В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса
Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45
Наука
Исследователи обнаружили ген худобы
Evo-rus.com вчера в 03:55
Общество
Арест за неуплату штрафов хотят приостановить до конца года
Ввести временную норму о приостановлении на период 2020 года применения административного ареста, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом, — приводит выдержку из документа ТАСС.
News.ru 01:08
Политика
В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции
Ранее Путин заявил, что в патриотизме заключается национальная идея страны, но, по словам президента, патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым".
Snob.ru вчера в 07:20
Общество
Жителям Нью-Йорка разрешили собираться по 10 человек
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял решение об ослаблении мер против коронавируса, позволив жителям собираться группами до десяти человек.
RT на русском 00:07
Здоровье
В Алтайском крае выявили 69 новых случаев COVID-19
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, выздоровели 23 человека, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:04
Здоровье
Врач: в Дагестане занижены цифры заболеваемости коронавирусом
Врачи обошли госпитали города, чтобы оценить ситуацию и эффективность лечения инфицированных коронавирусом.
ИА Красная Весна вчера в 14:04
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице в Татарстане
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пациентов больницы в Зеленодольске (Татарстан) во время пожара.
РБК вчера в 18:30
Общество
Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета вчера в 11:13
Происшествия
Бывших полицейских с партией наркотиков задержали в Подмосковье
На территории Московской области задержали двух правоохранителей за перевозку большой партии наркотиков, сообщает Telegram-канал Baza.
Live24 вчера в 13:49
Общество
Бразилия опередила Россию по числу инфицированных коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в результате чего латиноамериканская республика обогнала по этому показателю Россию (326 448).
ТАСС вчера в 18:58
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
Культура
Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
Космос
Магнитное поле Земли начало ослабевать
Магнитное поле Земли постепенно ослабевает, выяснили ученые.
МИР 24 21 мая в 03:06
Политика
Все союзники по НАТО призвали США не выходить из ДОН
Как отмечается в материале, послы стран-членов НАТО "встретились в срочном порядке", для "спасения" международного договора по открытому небу, из которого США намерены выйти.
РЕН ТВ 00:40
Футбол
«ПСЖ» сделал предложение в 60 миллионов евро по трансферу Икарди
Матч ТВ вчера в 06:57
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58