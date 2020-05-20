Энергетика
РБКЭкспортная цена газа стала дешевле российской
С учетом экспортной пошлины цены на европейских хабах в среднем ниже себестоимости поставок «Газпрома», добавила она. В марте 2020 года средняя цена на экспортный газ «Газпрома» снизилась до $125,3 за 1 тыс. куб. м — на 9% меньше, чем в феврале ($137).
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с чего всё началось
Согласно результатам торгов, на европейских хабах в среду, 20 мая, газ стоил дешевле, чем в России, даже без учета 30% экспортной пошлины и расходов на транспортировку (нетбэк).РБК08:49
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Авто
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Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
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В России могут смягчить условия выхода на пенсию
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