С учетом экспортной пошлины цены на европейских хабах в среднем ниже себестоимости поставок «Газпрома», добавила она. В марте 2020 года средняя цена на экспортный газ «Газпрома» снизилась до $125,3 за 1 тыс. куб. м — на 9% меньше, чем в феврале ($137).

с чего всё началось

Доходы "Газпрома" от экспорта газа по итогам первого квартала упали почти вдвое. Экспортная цена газа стала ниже внутрироссийской.

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