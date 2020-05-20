Энергетика
Piter.tvЭкспортная цена газа стала ниже внутрироссийской
При расчётах не учитывается экспортная пошлина в 30% и расходы на перевозку сырья. Например, на голландском хабе цена на газ опустилась почти в два раза в сравнении с концом марта - с 80 долларов до 46—47 за тысячу кубометров газа.
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с чего всё началось
С учетом экспортной пошлины цены на европейских хабах в среднем ниже себестоимости поставок «Газпрома», добавила она. В марте 2020 года средняя цена на экспортный газ «Газпрома» снизилась до $125,3 за 1 тыс. куб. м — на 9% меньше, чем в феврале ($137).РБКвчера в 08:49
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Комментарии
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