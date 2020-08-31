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Rambler News Service
Rambler News Service

Экспортная цена на газ «Газпрома» во II квартале снизилась почти вдвое

Средняя экспортная цена на газ «Газпрома» во II квартале 2020 года снизилась в 1,9 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода 2019 года и составила $110 за 1 тыс. кубометров, следует из материалов компании.В источнике
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Коммерсантъ

«Газпром» пересмотрел свой прогноз поставок в Европу

Коммерсантъвчера в 15:44
ТАСС

«Газпром» ожидает объема экспорта газа в Европу в 2020 году на уровне 170 млрд куб. м

ТАССвчера в 10:57
Экономика сегодня

Резкое снижение газовых цен убрало конкурентов России из Европы

Экономика сегоднявчера в 13:24
ПРАЙМ

«Газпром» отчитался: улучшает прогнозы по объемам экспорта и ждет «белых лебедей»

ПРАЙМвчера в 14:30
Вестник Кавказа

В «Газпроме» рассказали о положительной динамике газовых цен в Европе

Вестник Кавказавчера в 10:52
Rambler News Service

«Газпром» оценил возможный экспорт газа в дальнее зарубежье в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 11:12
Капитал страны

Потери «Газпрома» достигли 3,5 млрд рублей в день

Капитал странывчера в 15:16

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной

Управление верховного комиссара ООН по правам человека затребовало дополнительные сведения по вопросу водоснабжения Крыма и перекрытии украинскими властями поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
Газета.Ru03:24
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Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова

Следствие установило, что житель Перми опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию генерала Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР и был признан изменником Родины.
Известия07:20
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В Госдуму внесли законопроект об основах регулирования маркетплейсов

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов внес в Госдуму законопроект о магазинах мобильных приложений, согласно которому владелец или правообладатель ОС не должен ограничивать или запрещать установку на нее стороннего маркетплейса.
Газета.Ru06:35
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Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфакс07:06
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СК попросил продлить арест Фургала до декабря

Следствие просит до декабря оставить под стражей бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации убийств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
РИА Новости07:42
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Россия разработает систему спутников для широкополосного интернета

Россия разрабатывает систему низкоорбитальных спутников связи, обеспечивающих широкополосный доступ в интернет, сообщил во вторник председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече со студентами Кубанского государственного университета.
Республика Татарстан07:37
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