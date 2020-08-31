Экспортная цена на газ «Газпрома» во II квартале снизилась почти вдвое

Средняя экспортная цена на газ «Газпрома» во II квартале 2020 года снизилась в 1,9 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода 2019 года и составила $110 за 1 тыс. кубометров, следует из материалов компании.