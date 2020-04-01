Энергетика
Аргументы неделиЭкспортная цена российской нефти имеет отрицательное значение
В источники пояснили, что такие действия стали последствием того, что в последние два дня затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и пр. расходы превышали среднюю цену на нефть марки Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморском регионе.
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Добывать не бросим: Эксперт об «отрицательной» стоимости нефти Urals
Национальная служба новостей05:28
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Комментарии
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Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
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В Вооруженных силах Украины зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
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В МИДе рассказали об оплате США половины гуманитарного груза
США отплатили половину стоимости гуманитарного груза из России, а вторая половина была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
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Большее количество обработанных проб на коронавирус – результат выполнения задачи, поставленной Губернатором Игорем Руденей на одном из совещаний рабочей группы, которая занимается предотвращением распространения коронавируса на территории области.
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«В общей сложности планируется направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также отрасли животноводства», — добавили в ведомстве.
Общество
За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
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NASA приготовилось нанести удар по летящему к Земле астероиду
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA намерено нанести кинетический по летящему к Земле астероиду.
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Два ростовчанина заразились коронавирусом в США и Мексике
Ещё два потенциальных носителя коронавируса ожидают результатов анализов, находящихся в референс-центре.
Политика
Путин заявил, что в России ситуация с коронавирусом усложняется
Президент России Владимир Путин заявил, что в России ситуация с коронавирусом усложняется, в мире она очень сложная.
Общество
13 новых случаев коронавируса выявили в Нижегородской области
13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.
Наука
Избыток соли в пище ослабляет иммунитет
Ранее существовали исследования, согласно которым избыток соли в пище помогает бороться с кожными инфекциями.
Общество
Еще семь случаев коронавируса подтверждены в Калининграде
Interfax-Russia.ru - В Калининградской области выявлено сразу семь случаев заражения COVID-19, а общее число достигло 19, сообщили "Интерфаксу" в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.
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Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом
В отношении двоих протестантов в Брянске возбуждено уголовное дело за нарушение карантина после того, как они заразили коронавирусом других прихожан.
Общество
В 14 городах Татарстана ввели особый порядок въезда и выезда
На въездах в Казань установлено 14 постов, которые проверяют соблюдение гражданами режима обязательной самоизоляции.
Кино
Премьеры «Морбиуса» и новых «Охотников за привидениями» перенесены
Релиз кинокомикса «Морбиус» состоится 19 марта 2021 года, а продолжение «Охотников за привидениями» 5 марта того же года.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Происшествия
Ульяновскую компанию подозревают в хищении у дольщиков 72 млн рублей
Ульяновск, 2 апреля 2020, 11:09 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту хищения средств участников долевого строительства, размер ущерба превышает 72 млн рублей.
Политика
США запускают масштабную антинаркотическую операцию
Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что страна развернет корабли в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, чтобы предотвратить использование пандемии коронавируса наркокартелями.
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В Европе из-за коронавируса перестали покупать машины
Мировой авторынок несёт первые серьёзные потери из-за пандемии коронавируса, охватившей большинство стран.