Энергетика

Аргументы неделиАргументы неделиЭкспортная цена российской нефти имеет отрицательное значение

В источники пояснили, что такие действия стали последствием того, что в последние два дня затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и пр. расходы превышали среднюю цену на нефть марки Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморском регионе.
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Эксперт оценил последствия падения экспортной цены российской нефти

Взгляд.ру05:26

Главные новости к утру 2 апреля

Коммерсантъ00:00

Эксперты назвали ситуацию на нефтяном рынке критичной для России

РИА Новости04:11

Экспортная стоимость российской нефти Urals ушла в минус

Газета.Ru02:24

Добывать не бросим: Эксперт об «отрицательной» стоимости нефти Urals

Национальная служба новостей05:28

Экспортная цена нефти Urals показала отрицательные значения в конце марта

ТАССвчера в 16:50

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

РБКвчера в 14:03
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Комментарии

Культура

Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Lenta.ru 00:48
Политика

Лукашенко сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Россия «полыхает от коронавируса», при этом в самой Белоруссии обстановка по COVID-19 относительно спокойная.
REGNUM 06:51
Авто

«Автостат» выбрал лучшую машину для покупки в кризис

Опрошенные агентством Автостат эксперты рассказали, какие модели машин являются оптимальной покупкой в условиях экономического кризиса.
iReactor 04:06
Политика

Владимир Путин сегодня снова обратится к нации

По данным СМИ, обращение Путина к нации ожидается в 16.00.
Gorod48 07:04
Политика

В Кремле не принимали решений о закрытии границ регионов

Федеральные власти не принимали решений о централизованном закрытии границ регионов России.
Известия 06:17
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Общество

Минобороны: подготовка к параду Победы в Москве идет по плану

В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 2 апреля, заявили, что подготовка к параду Победы в Москве в настоящий момент идет по плану, решений об изменении даты и формата мероприятия нет.
Аргументы недели 05:54
Происшествия

В Чувашии выявили новый случай заражения COVID-19

Новый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвержден у женщины, приехавшей в Чувашию из Москвы, откуда она уехала, не дождавшись результатов сданного там анализа, сообщает региональный оперштаб.
РИА Новости 06:20
Общество

Сроки рассмотрения заявления на маткапитал сократили в три раза

Москва, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, сокращающее сроки рассмотрения заявления на предоставление материнского катала.
REGNUM 06:11
Политика

Мишустин потребовал от членов правительства максимальной оперативности

Глава правительства добавил, что документы затронут разные сферы, в том числе сферу строительства и рынок медизделий.
REGNUM 05:57
Здоровье

В ВСУ выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Вооруженных силах Украины зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 04:28
Транспорт

Челябинская область закрылась для автомобилей из других регионов

Интерфакс 07:03
Политика

В МИДе рассказали об оплате США половины гуманитарного груза

США отплатили половину стоимости гуманитарного груза из России, а вторая половина была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Известия 07:02
Здоровье

В Тверской лаборатории исследовали уже 888 проб на коронавирус

Большее количество обработанных проб на коронавирус – результат выполнения задачи, поставленной Губернатором Игорем Руденей на одном из совещаний рабочей группы, которая занимается предотвращением распространения коронавируса на территории области.
Вся Тверь 07:14
Экономика

Минсельхоз РФ запланировал направить до 1,5 млн т зерна на рынок

«В общей сложности планируется направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также отрасли животноводства», — добавили в ведомстве.
Известия 02:48
Общество

За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Газета.Ru 05:10
Общество

В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Orenday.ru вчера в 06:17
Космос

NASA приготовилось нанести удар по летящему к Земле астероиду

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA намерено нанести кинетический по летящему к Земле астероиду.
Московский Комсомолец 31 марта в 04:09
Происшествия

Два ростовчанина заразились коронавирусом в США и Мексике

Ещё два потенциальных носителя коронавируса ожидают результатов анализов, находящихся в референс-центре.
REGNUM 05:49
Политика

Путин заявил, что в России ситуация с коронавирусом усложняется

Президент России Владимир Путин заявил, что в России ситуация с коронавирусом усложняется, в мире она очень сложная.
РИА Новости вчера в 13:45
Общество

13 новых случаев коронавируса выявили в Нижегородской области

13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.
Время Н 03:55
Наука

Избыток соли в пище ослабляет иммунитет

Ранее существовали исследования, согласно которым избыток соли в пище помогает бороться с кожными инфекциями.
ИнфоСМИ 30 марта в 10:41
Общество

Еще семь случаев коронавируса подтверждены в Калининграде

Interfax-Russia.ru - В Калининградской области выявлено сразу семь случаев заражения COVID-19, а общее число достигло 19, сообщили "Интерфаксу" в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс - Россия 04:16
Происшествия

Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом

В отношении двоих протестантов в Брянске возбуждено уголовное дело за нарушение карантина после того, как они заразили коронавирусом других прихожан.
Известия вчера в 10:52
Общество

В 14 городах Татарстана ввели особый порядок въезда и выезда

На въездах в Казань установлено 14 постов, которые проверяют соблюдение гражданами режима обязательной самоизоляции.
Inkazan 05:26
Кино

Премьеры «Морбиуса» и новых «Охотников за привидениями» перенесены

Релиз кинокомикса «Морбиус» состоится 19 марта 2021 года, а продолжение «Охотников за привидениями» 5 марта того же года.
Культуромания 31 марта в 06:25
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 31 марта в 05:18
Происшествия

Ульяновскую компанию подозревают в хищении у дольщиков 72 млн рублей

Ульяновск, 2 апреля 2020, 11:09 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту хищения средств участников долевого строительства, размер ущерба превышает 72 млн рублей.
REGNUM 04:09
Политика

США запускают масштабную антинаркотическую операцию

Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что страна развернет корабли в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, чтобы предотвратить использование пандемии коронавируса наркокартелями.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Авто

В Европе из-за коронавируса перестали покупать машины

Мировой авторынок несёт первые серьёзные потери из-за пандемии коронавируса, охватившей большинство стран.
Журнал Авто.ру 06:52
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