Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЭкспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.
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Главные новости к утру 2 апреля

Коммерсантъ00:00

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

RT на русскомвчера в 17:23

Экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной

РИА Новостивчера в 14:48

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Национальная служба новостейвчера в 15:20

Расчетная цена российской нефти Urals стала отрицательной

Московский Комсомолецвчера в 14:56

Экспортная цена нефти Urals показала отрицательные значения в конце марта

ТАССвчера в 16:50

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

РБКвчера в 14:03
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Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Политика

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
РИА Новости 01:38
Происшествия

В Прикамье от коронавируса умер второй пациент

Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, умер еще один человек.
REGNUM 01:51
Общество

Всероссийскую перепись населения могут перенести на год

Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Вести.Ru 01:35
Армия и оружие

В ЛНР скончалась мирная жительница, пострадавшая при обстреле ВСУ

Луганск, 2 апреля 2020, 08:37 — REGNUM В ЛНР скончалась жительница посёлка Голубовское, получившая ранения во время обстрела населённого пункта.
REGNUM 01:37
Политика

Песков сообщил, что изменений в планах провести парад Победы 9 мая нет

Никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая в связи с угрозой распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится.
ТАСС вчера в 06:01
Авто

Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня вчера в 07:45
Футбол

РФС приостановил проведение футбольных матчей до 31 мая

«Приостановить с 17 марта 2020 года по 31 мая 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по виду спорта "футбол"», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 12:46
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском вчера в 21:45
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Общество

Утверждены правила оформления больничных для пожилых на карантине

Российское правительство утвердило порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине.
RT на русском 02:01
Общество

Британская медсестра рассказала о страданиях пациентов с коронавирусом

19-летняя медсестра Люси Хатчингс из Великобритании рассказала о тяжелой обстановке из-за коронавируса в госпитале, в котором она работает.
Телеканал 360° вчера в 20:31
Общество

В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тыс. человек

За сутки в США скончались свыше 1,2 тыс. заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
РБК 00:40
Общество

Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,1%

1 апреля социальные пенсии проиндексировали на 6,1%, постановление правительства ранее утвердил премьер Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 04:02
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Экономика

Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:59
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

BFM.ru 02:05
Финансы

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту.
RT на русском 01:37
Происшествия

Подышал воздухом: житель Уфы вместе с ребенком прогулялся по крыше

Вместо запрещенной из-за ситуации с коронавирусом прогулки по улице уфимец выбрал очень необычный способ подышать воздухом.
Вести.Ru 01:41
Политика

Путин заявил, что обстановка требует дистанционной работы

Президент России Владимир Путин на телесовещании с правительством РФ заявил, что сегодняшняя обстановка, связанная с коронавирусом, весьма напряженная и требует дистанционной работы, он также выразил надежду, что такой способ деятельности не скажется её на качестве.
РИА Новости вчера в 09:57
Единоборства

Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном

REGNUM 01:28
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Общество

Прилетевших из Бангкока пассажиров разыскивают приморские силовики

Пассажиров, вернувшихся сегодня ночью из Бангкока и проигнорировавших требование об обязательном карантине, разыскивают силовики.
Вести.Ru 02:06
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 31 марта в 05:18
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер вчера в 05:42
Общество

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
РБК вчера в 15:55
Энергетика

Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Армия и оружие

Северный флот получит пять новых атомных «Ясеней»

Piter.tv 01:11
Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 20:01
Здоровье

Количество зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 30

Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, увеличилось до 30, сказали «РИА Новости» в пресс-службе правительства республики.
Коммерсантъ вчера в 23:28
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