Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЭкспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.
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Главные новости к утру 2 апреля

Коммерсантъ00:00

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

РБКвчера в 14:03

Экспортная цена нефти Urals показала отрицательные значения в конце марта

ТАССвчера в 16:50

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Национальная служба новостейвчера в 15:20

Расчетная цена российской нефти Urals стала отрицательной

Московский Комсомолецвчера в 14:56

Экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной

РИА Новостивчера в 14:48

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

RT на русскомвчера в 17:23
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Общество

Роспотребнадзор призвал продлить нерабочую неделю в России

Количество нерабочих дней должно быть увеличено, потому что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm вчера в 12:25
Футбол

Клубы Серии А в 2019 году заплатили агентам € 187 млн

Общая сумма, выплаченная посредникам, составляет € 187 851 487,86. По сравнению с 2018 годом сумма выросла на € 18 млн.
Чемпионат вчера в 19:11
Гаджеты

15 апреля могут представить смартфон Apple iPhone 9

По словам блогера, компания представит смартфон 15 апреля, а продажи начнутся в конце месяца.
Live24 вчера в 01:57
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru вчера в 02:43
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости вчера в 10:25
Единоборства

Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном

REGNUM 01:28
Футбол

Экс-вратарь сборной Турции Рюштю находится в критическом состоянии

Стамбул, Турция, 31 марта 2020, 14:37 — REGNUM Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.
REGNUM 31 марта в 07:37
Экономика

Около 80 стран попросили помощи МВФ из-за коронавируса

В Международный валютный фонд поступили обращения около 80 стран, подавших заявки на чрезвычайное финансирование.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Наука

SARS-CoV-2 размножился в верхних дыхательных путях

SARS-CoV-2 обнаруживали и в пробах с горла, однако до сих пор было неизвестно, может ли вирус размножаться в верхних дыхательных путях и насколько проявления атипичной пневмонии сходны с COVID-19.
N+1 вчера в 11:44
Шоу-бизнес

Мать Лолиты стала жертвой нападения в Киеве из-за русского языка

Нападающий «на чистом украинском» спросил мать певицы, почему та разговаривает на «собачьем языке».
Слово и Дело вчера в 02:28
Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Сахалина за фейк о коронавирусе

Жительницу Сахалина наказали штрафом в 30 тысяч рублей за фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.
РИА Новости 01:15
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс вчера в 18:09
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии

Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Российская газета 01:10
Общество

Всероссийскую перепись населения могут перенести на год

Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Вести.Ru 01:35
Общество

12 пассажиров из Таиланда в Приморье самовольно покинули аэропорт

«Четверо из 12 пассажиров, прилетевших сегодня ночью во Владивосток из Бангкока и покинувших аэропорт, найдены и помещены в обсерватор», - говорится в сообщении.
Аргументы и Факты 01:14
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 23:42
Здоровье

В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции

В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Российская газета вчера в 14:40
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Также увеличиваются пенсии по гособеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, блокадников, тех, кто пострадал из-за радиационных и техногенных катастроф, и других.
НТВ вчера в 02:26
Здоровье

В Минздраве Италии объяснили высокую смертность от коронавируса

По данным экспертом, смертность от гриппа на севере Италии была ниже среднего на 6%, в центре и на юге страны – на 3%. Пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность от коронавируса.
АБН вчера в 10:39
Политика

Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить режим чрезвычайной ситуации.
ФАН вчера в 12:49
Энергетика

Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Здоровье

Стало известно, как проведут 9 Мая в Алтайском крае

Напомним, по данным на 2 апреля, в регионе зарегистрировано 4 лабораторно подтвержденных случая COVID-2019.
Катунь 24 00:28
Общество

В Челябинске Почта России два дня работает в обычном режиме

Как сообщала «Губерния», общественный транспорт в столице Южного Урала перешел на особый график.
Губерния (г. Челябинск) 00:58
Здоровье

Выявлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

Американские ученые выяснили, что в странах, где универсальная вакцинация БЦЖ не была принята за обязательную, уровень смертности от коронавирусной инфекции выше.
ToDay News Ufa 31 марта в 06:22
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Общество

Новым министром здравоохранения Омской области стала Ирина Солдатова

Как сообщает издание, новым министром может стать Ирина Солдатова, которая ранее работала в сфере здравоохранения и правительстве Московской области.
АиФ Омск вчера в 23:45
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