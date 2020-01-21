Коронавирус
RT на русскомЭкспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.
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Общество
Роспотребнадзор призвал продлить нерабочую неделю в России
Количество нерабочих дней должно быть увеличено, потому что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Футбол
Клубы Серии А в 2019 году заплатили агентам € 187 млн
Общая сумма, выплаченная посредникам, составляет € 187 851 487,86. По сравнению с 2018 годом сумма выросла на € 18 млн.
Гаджеты
15 апреля могут представить смартфон Apple iPhone 9
По словам блогера, компания представит смартфон 15 апреля, а продажи начнутся в конце месяца.
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Футбол
Экс-вратарь сборной Турции Рюштю находится в критическом состоянии
Стамбул, Турция, 31 марта 2020, 14:37 — REGNUM Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.
Экономика
Около 80 стран попросили помощи МВФ из-за коронавируса
В Международный валютный фонд поступили обращения около 80 стран, подавших заявки на чрезвычайное финансирование.
Наука
SARS-CoV-2 размножился в верхних дыхательных путях
SARS-CoV-2 обнаруживали и в пробах с горла, однако до сих пор было неизвестно, может ли вирус размножаться в верхних дыхательных путях и насколько проявления атипичной пневмонии сходны с COVID-19.
Шоу-бизнес
Мать Лолиты стала жертвой нападения в Киеве из-за русского языка
Нападающий «на чистом украинском» спросил мать певицы, почему та разговаривает на «собачьем языке».
Происшествия
Суд оштрафовал жительницу Сахалина за фейк о коронавирусе
Жительницу Сахалина наказали штрафом в 30 тысяч рублей за фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии
Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Общество
Всероссийскую перепись населения могут перенести на год
Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Общество
12 пассажиров из Таиланда в Приморье самовольно покинули аэропорт
«Четверо из 12 пассажиров, прилетевших сегодня ночью во Владивосток из Бангкока и покинувших аэропорт, найдены и помещены в обсерватор», - говорится в сообщении.
Политика
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
Здоровье
В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции
В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Также увеличиваются пенсии по гособеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, блокадников, тех, кто пострадал из-за радиационных и техногенных катастроф, и других.
Здоровье
В Минздраве Италии объяснили высокую смертность от коронавируса
По данным экспертом, смертность от гриппа на севере Италии была ниже среднего на 6%, в центре и на юге страны – на 3%. Пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность от коронавируса.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить режим ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить режим чрезвычайной ситуации.
Энергетика
Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%
Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Здоровье
Стало известно, как проведут 9 Мая в Алтайском крае
Напомним, по данным на 2 апреля, в регионе зарегистрировано 4 лабораторно подтвержденных случая COVID-2019.
Общество
В Челябинске Почта России два дня работает в обычном режиме
Как сообщала «Губерния», общественный транспорт в столице Южного Урала перешел на особый график.
Здоровье
Выявлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ
Американские ученые выяснили, что в странах, где универсальная вакцинация БЦЖ не была принята за обязательную, уровень смертности от коронавирусной инфекции выше.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Общество
Новым министром здравоохранения Омской области стала Ирина Солдатова
Как сообщает издание, новым министром может стать Ирина Солдатова, которая ранее работала в сфере здравоохранения и правительстве Московской области.