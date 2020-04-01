По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.

Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.

Общество Карантин в Крыму введут 2 апреля Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что карантинный режим введут на территории полуострова 2 апреля.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.

Здоровье Названа диета для больных коронавирусом В соответствии с рекомендациями, при инфицировании назначается так называемая диета №2. Она предполагает ограничение грубой клетчатки, молока, острого, пряного.

Общество Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Общество Три пациента с коронавирусом скончались в Москве В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.

Политика Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Армия и оружие В России пообещали «держать под прицелом» всю Европу и США Пять из семи атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885 «Ясень», которые должен получить Северный флот Военно-морского флота (СФ ВМФ) России, «в случае необходимости возьмут под свой контроль всю Атлантику и даже восточное побережье США», пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Финансы Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).

Космос Два древних резервуара воды на Марсе могут сохраняться до сих пор Два отчетливых химических признака указывают на два разных резервуара воды в марсианской мантии, сохраняющиейся с большой доле вероятности до сих пор на большой глубине под поверхностью Красной планеты.

Общество Российские военные продезинфицировали 17 пансионатов в Италии Российские военные специалисты продезинфицировали в общей сумме 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны России.

Общество Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.