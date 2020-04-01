Коронавирус
RT на русскомЭкспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.
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Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется
Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Энергетика
Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%
Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Общество
Карантин в Крыму введут 2 апреля
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что карантинный режим введут на территории полуострова 2 апреля.
Общество
Из-за коронавируса в США закрыли Национальный парк Гранд-Каньон
Общество
В Италии у жителей города Феррара обнаружили иммунитет к коронавирусу
В Италии у жителей провинции Феррара ученые обнаружили иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила La Nuova Ferrara.
Политика
Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием
Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Футбол
Дзюба: ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советую
Ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советую.
Происшествия
У берегов Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 5,5
Здоровье
Названа диета для больных коронавирусом
В соответствии с рекомендациями, при инфицировании назначается так называемая диета №2. Она предполагает ограничение грубой клетчатки, молока, острого, пряного.
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина
Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Гадалка предсказала Юлии Началовой дату смерти
Играет саму себя директор певицы Аня Исаева. И гадалка, которая Началовой предсказала дату смерти.
Общество
Три пациента с коронавирусом скончались в Москве
В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Происшествия
Врачи вылечили от коронавируса еще одну жительницу Приморья
Напомним, 31 марта был выписан первый выздоровевший пациент с коронавирусом.
Армия и оружие
В России пообещали «держать под прицелом» всю Европу и США
Пять из семи атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885 «Ясень», которые должен получить Северный флот Военно-морского флота (СФ ВМФ) России, «в случае необходимости возьмут под свой контроль всю Атлантику и даже восточное побережье США», пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Общество
МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
Космос
Два древних резервуара воды на Марсе могут сохраняться до сих пор
Два отчетливых химических признака указывают на два разных резервуара воды в марсианской мантии, сохраняющиейся с большой доле вероятности до сих пор на большой глубине под поверхностью Красной планеты.
Общество
Российские военные продезинфицировали 17 пансионатов в Италии
Российские военные специалисты продезинфицировали в общей сумме 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны России.
Экономика
В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Общество
Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.
Армия и оружие
Пакистан предпочел старые советские танки Т-55 китайской новинке VT-4
Пакистан предпочел наращивать количество бронетехники в своих вооруженных силах за счет покупки старых советских танков Т-55, находившихся на консервации в Сербии, отказавшись от современных китайских VT-4, пишет китайское информагентство Sohu.
Политика
Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии
Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Общество
Евгений Куйвашев ответил на популярные вопросы о режиме изоляции
Губернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы по поводу эпидемиологической обстановки в Свердловской области.