Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЭкспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.
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Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

RT на русскомвчера в 17:23

Экспортная цена нефти Urals показала отрицательные значения в конце марта

ТАССвчера в 16:50

Экспортная цена российской нефти Urals ушла в минус

РИА Новостивчера в 14:48

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Национальная служба новостейвчера в 15:20

Расчетная цена российской нефти Urals стала отрицательной

Московский Комсомолецвчера в 14:56

Экспортные цены на российскую нефть стали отрицательными

Газета.Ruвчера в 16:51

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

РБКвчера в 14:03
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 16:21
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости вчера в 10:25
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском вчера в 21:45
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Энергетика

Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Общество

Карантин в Крыму введут 2 апреля

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что карантинный режим введут на территории полуострова 2 апреля.
Народные новости вчера в 03:22
Общество

Из-за коронавируса в США закрыли Национальный парк Гранд-Каньон

Эхо Москвы вчера в 23:45
Общество

В Италии у жителей города Феррара обнаружили иммунитет к коронавирусу

В Италии у жителей провинции Феррара ученые обнаружили иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила La Nuova Ferrara.
МонаВиста вчера в 06:54
Политика

Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием

Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
Городовой 31 марта в 00:39
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:16
Футбол

Дзюба: ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советую

Ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советую.
Metaratings вчера в 14:48
Происшествия

У берегов Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 5,5

РИА Новости вчера в 23:44
Здоровье

Названа диета для больных коронавирусом

В соответствии с рекомендациями, при инфицировании назначается так называемая диета №2. Она предполагает ограничение грубой клетчатки, молока, острого, пряного.
ФАН вчера в 21:48
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm 31 марта в 04:21
Шоу-бизнес

Гадалка предсказала Юлии Началовой дату смерти

Играет саму себя директор певицы Аня Исаева. И гадалка, которая Началовой предсказала дату смерти.
Комсомольская правда 31 марта в 21:45
Общество

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:06
Политика

Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Известия вчера в 06:43
Происшествия

Врачи вылечили от коронавируса еще одну жительницу Приморья

Напомним, 31 марта был выписан первый выздоровевший пациент с коронавирусом.
Primpress.ru вчера в 21:02
Армия и оружие

В России пообещали «держать под прицелом» всю Европу и США

Пять из семи атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885 «Ясень», которые должен получить Северный флот Военно-морского флота (СФ ВМФ) России, «в случае необходимости возьмут под свой контроль всю Атлантику и даже восточное побережье США», пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.
Lenta.ru 00:01
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Общество

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
РБК вчера в 15:55
Космос

Два древних резервуара воды на Марсе могут сохраняться до сих пор

Два отчетливых химических признака указывают на два разных резервуара воды в марсианской мантии, сохраняющиейся с большой доле вероятности до сих пор на большой глубине под поверхностью Красной планеты.
LentaChel.ru 30 марта в 12:12
Общество

Российские военные продезинфицировали 17 пансионатов в Италии

Российские военные специалисты продезинфицировали в общей сумме 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны России.
РБК вчера в 23:57
Экономика

В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 19:00
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Общество

Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.
Газета.Ru вчера в 14:03
Армия и оружие

Пакистан предпочел старые советские танки Т-55 китайской новинке VT-4

Пакистан предпочел наращивать количество бронетехники в своих вооруженных силах за счет покупки старых советских танков Т-55, находившихся на консервации в Сербии, отказавшись от современных китайских VT-4, пишет китайское информагентство Sohu.
ФАН вчера в 16:46
Политика

Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Газета.Ru вчера в 18:20
Общество

Евгений Куйвашев ответил на популярные вопросы о режиме изоляции

Губернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы по поводу эпидемиологической обстановки в Свердловской области.
Телеканал ОТВ вчера в 09:43
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