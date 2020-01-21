Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЭкспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.
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Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

RT на русском17:23

Экспортная цена российской нефти Urals ушла в минус

РИА Новости14:48

Экспортные цены на российскую нефть стали отрицательными

Газета.Ru16:51

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Национальная служба новостей15:20

Расчетная цена российской нефти Urals стала отрицательной

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Экспортная цена нефти Urals показала отрицательные значения в конце марта

ТАСС16:50

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

РБК14:03
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Платформа, через которую можно будет получать разрешения на передвижение, появится в Подмосковье 6 апреля.
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Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
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Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
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Сергей Цивилев разогнал посетителей торгового центра в Новокузнецке

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Власти Астраханской области с 30 марта ограничили въезд на территорию региона, пересекать границу субъекта РФ разрешено только гражданам, проживающим в области, и грузовому транспорту.
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Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
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