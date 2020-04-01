Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЭкспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.
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Экспортная стоимость российской нефти Urals ушла в минус

Газета.Ru02:24

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

РБКвчера в 14:03

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

RT на русскомвчера в 17:23

Экспортная цена нефти Urals показала отрицательные значения в конце марта

ТАССвчера в 16:50

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Национальная служба новостейвчера в 15:20

Экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной

РИА Новостивчера в 14:48

Главные новости к утру 2 апреля

Коммерсантъ00:00
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Происшествия

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Интерфакс 02:56
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Происшествия

Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести

Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Российская газета 01:48
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии

Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Российская газета 01:10
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаба Новые случаи заражения зафиксированы в 29 регионах страны.
Интерфакс 03:39
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Общество

В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Orenday.ru вчера в 06:17
Культура

Американский композитор Адам Шлезингер умер от коронавируса

Радио Комсомольская правда 02:59
Здоровье

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днём единения народов Белоруссии и России.
RT на русском 01:32
Общество

Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю в России

Нерабочую неделю, которую ранее утвердил президент РФ Владимир Путин, чтобы не допустить распространения коронавируса, необходимо продлить.
URA.Ru вчера в 11:44
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Коммерсантъ 31 марта в 03:33
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

В Ростовской области выявили еще четыре случая заражения коронавирусом

У четырех жителей Ростовской области подтвердили наличие коронавируса, информация об этом опубликована на сайте Стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:56
Энергетика

Белоруссия закупит у России нефть по четыре доллара за баррель

По четыре доллара за баррель закупит Белоруссия нефть у России. Планируется, что общий объем закупки составит два миллиона тонн нефти.
Pravda.Ru 03:58
Политика

Госдеп: Россия продала, а не подарила США маски и оборудование

Самолет из России не привез в США никаких подарков. Все оборудование и маски мы у Москвы купили.
Pravda.Ru 03:32
Общество

В Крыму задержаны наемники сирийских террористов

Российская газета 04:30
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Здоровье

В ВСУ выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Вооруженных силах Украины зафиксирован первый случай заражения короноавирусной инфекцией.
Газета.Ru 04:28
Общество

Село в ЯНАО закроют на карантин после первых в регионе заражений коронавирусом

Ранее 2 апреля стало известно, что в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек.
Известия 04:37
Общество

В России за сутки выявлен 771 новый случай коронавируса

В России за минувшие сутки выявлен 771 новый случай коронавируса, теперь в стране 3548 заболевших.
Территория.Самара 03:42
Политика

Польша задумалась над целесообразностью покупки F-35

Газета.Ru 03:54
Здоровье

ФСИН отрицает вспышку пневмонии в СИЗО «Матросская тишина»

Информация о возможной вспышке пневмонии в московском СИЗО «Матросская Тишина» не соответствует действительности, заявили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Коммерсантъ 04:19
Экономика

Сбербанк фиксирует пониженный спрос на наличные в условиях карантина

Сбербанк отмечает пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту в условиях карантина, говорится в сообщении банка.
ТАСС 01:25
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

Говорит Москва 00:33
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:50
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 31 марта в 05:18
Происшествия

В Калининграде выявили 7 новых зараженных COVID-19

Справка "РГ" По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 2 апреля, в Калининградской области обследовано на COVID-19 4374 человека, из них выявлено 19 случаев заражения (5 человек выздоровело), остаются под медицинским наблюдением 1594 человека.
Российская газета 04:12
Шоу-бизнес

Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала

В 2009 году незнакомец облил Кэти кислотой.
Life.ru вчера в 08:06
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