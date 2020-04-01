Коронавирус
RT на русскомЭкспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.
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Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
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Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
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В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
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Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
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Американский композитор Адам Шлезингер умер от коронавируса
Здоровье
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус
Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днём единения народов Белоруссии и России.
Общество
Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю в России
Нерабочую неделю, которую ранее утвердил президент РФ Владимир Путин, чтобы не допустить распространения коронавируса, необходимо продлить.
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Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
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В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Общество
В Ростовской области выявили еще четыре случая заражения коронавирусом
У четырех жителей Ростовской области подтвердили наличие коронавируса, информация об этом опубликована на сайте Стопкоронавирус.рф.
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По четыре доллара за баррель закупит Белоруссия нефть у России. Планируется, что общий объем закупки составит два миллиона тонн нефти.
Политика
Госдеп: Россия продала, а не подарила США маски и оборудование
Самолет из России не привез в США никаких подарков. Все оборудование и маски мы у Москвы купили.
Общество
В Крыму задержаны наемники сирийских террористов
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
Общество
В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Здоровье
В ВСУ выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Вооруженных силах Украины зафиксирован первый случай заражения короноавирусной инфекцией.
Общество
Село в ЯНАО закроют на карантин после первых в регионе заражений коронавирусом
Ранее 2 апреля стало известно, что в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек.
Общество
В России за сутки выявлен 771 новый случай коронавируса
В России за минувшие сутки выявлен 771 новый случай коронавируса, теперь в стране 3548 заболевших.
Политика
Польша задумалась над целесообразностью покупки F-35
Здоровье
ФСИН отрицает вспышку пневмонии в СИЗО «Матросская тишина»
Информация о возможной вспышке пневмонии в московском СИЗО «Матросская Тишина» не соответствует действительности, заявили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Экономика
Сбербанк фиксирует пониженный спрос на наличные в условиях карантина
Сбербанк отмечает пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту в условиях карантина, говорится в сообщении банка.
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Происшествия
В Калининграде выявили 7 новых зараженных COVID-19
Справка "РГ" По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 2 апреля, в Калининградской области обследовано на COVID-19 4374 человека, из них выявлено 19 случаев заражения (5 человек выздоровело), остаются под медицинским наблюдением 1594 человека.
Шоу-бизнес
Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала
В 2009 году незнакомец облил Кэти кислотой.