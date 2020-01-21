Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЭкспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

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По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.
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Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

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