Коронавирус
RT на русскомЭкспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.
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Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Политика
Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
Общество
Трамп заявил о планах США обсудить цены на нефть с Москвой и Эр-Риядом
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга, что Вашингтон, Москва и Эр-Рияд намерены обсудить цены на нефть.
Футбол
«Он говорил: Фарфан никогда не заиграет! Скучаю по Юрию Палычу». Геркус о спорах с Сёминым
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о работе с наставником «железнодорожников» Юрием Сёминым.
Политика
Путин заявил об осложнении ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране осложнилась ситуация с новой коронавирусной инфекцией.
Общество
Призвал продлить выходную неделю Роспотребнадзор
Нерабочую неделю, которую ранее утвердил президент России Владимир Путин, необходимо продлить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Британская медсестра рассказала о муках пациентов с коронавирусом
В интервью Daily Mail медсестра Люси Хатчингс из госпиталя Саутгемптона сообщила, что страдания пациентов с COVID-19 и стремительно растущее число новых больных заставляют многих врачей усомниться в том, что пандемия завершится в ближайшее время.
Футбол
УЕФА перенёс июньские матчи национальных сборных
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенёс запланированные на июнь матчи национальных сборных из-за пандемии коронавируса, передаёт ТАСС.
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Армия и оружие
С зараженного коронавирусом авианосца ВМС США снимают 2700 моряков
Напомним, что после обнаружения коронавирусной инфекции на борту авианосца капитан корабля Бретт Крозье обратился к командованию ВМС с просьбой снять всю команду из более чем 4 тыс. человек и поместить в карантин.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Авто
«Фреш Авто» запустила онлайн-продажи автомобилей
ГК «Фреш Авто» анонсирует старт онлайн-продаж автомобилей в своих филиалах по всей России.
Общество
Воробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется
Общество
Три пациента скончались от коронавируса в Москве
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по обработке продуктов из магазина
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать и чем мыть принесенные из магазина продукты в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина
Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
30-летняя Полина Максимова спровоцировала слухи о беременности
Звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова появилась в шоу «Вечерний Ургант» вместе со своим избранником – актером Егором Корешковым, который стал популярен благодаря роли в «Отеле Элеон».
Политика
США запустили крупную антинаркотическую операцию в Западном полушарии
США запускают масштабную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, чтобы картели не смогли воспользоваться ситуацией в свете коронавируса, заявил в четверг журналистам президент Дональд Трамп.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию
Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.
Происшествия
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.
Происшествия
В Петербурге завели дело из-за работы кальянной во время карантина
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за кальянной в Василеостровском районе, продолжившей незаконно работать после получения предупреждения.
Единоборства
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Экономика
Более $20 млрд: Из-за пандемии более 80 стран запросили у МВФ помощь
Более 80 стран направили в Международный валютный фонд (МВФ) запросы на предоставление помощи для борьбы с пандемией нового коронавируса.
Финансы
«Эксперт РА» прогнозирует рост просрочки по кредитам МСБ
Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией нанесут существенный ущерб предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ), из-за чего просроченная задолженность по кредитам у таких компаний по итогам 2020 года может вырасти до 17-18%, что на 5-6 процентных пунктов выше, чем годом ранее, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".
Общество
Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции
Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
Социальные пенсии проиндексированы на 6,1% с 1 апреля
С 1 апреля россиянам проиндексируют социальные пенсии.
Здоровье
Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса
Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.