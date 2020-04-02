Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЭкспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.
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Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

RT на русском17:23

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

РБК14:03

Экспортные цены на российскую нефть стали отрицательными

Газета.Ru16:51

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Национальная служба новостей15:20

Расчетная цена российской нефти Urals стала отрицательной

Московский Комсомолец14:56

Экспортная цена российской нефти Urals ушла в минус

РИА Новости14:48

Экспортная цена нефти Urals показала отрицательные значения в конце марта

ТАСС16:50
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Сегодня, 31 марта, вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин в рамках мер по борьбе с угрозой распространения коронавируса подписал постановление о порядке выдачи гражданам специальных пропусков, которые будут позволять находиться на улице в условиях введенных ранее ограничений на выход из дома.
Saratovnews вчера в 13:50
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

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Эксперты «КиноПоиска» рассказали о фильмах и сериалах, которые жители России предпочитают в период самоизоляции.
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Москва. Северо-Запад 05:03
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В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19

Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
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Выпуская в прошлом году смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, компания сделала их разными не только технически, но и по дизайну.
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МВД сообщило о 1250 протоколах за нарушения карантина

"По состоянию на 1 апреля составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.
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В США остается в строю авианосец, где произошла вспышка коронавируса

Американский авианосец "Теодор Рузвельт", где произошла массовая вспышка коронавируса, остается в строю, заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкд Гилдэй.
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Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
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Роспотребнадзор призвал продлить нерабочую неделю

Роспотребнадзор призвал продлить в России нерабочую неделю.
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США почти исчерпали запас резервных средств индивидуальной защиты

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники агентства Reuters, в США практически исчерпан запас резервных средств индивидуальной защиты от вируса.
Ореанда-Новости 04:22
Общество

Чечня с 5 апреля полностью закрывает границы

Грозный, 1 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Власти Чечни приняли решение с 5 апреля полностью закрыть административные границы для въезда и выезда.
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Застрявшие в Дохе россияне вылетают домой

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В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
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Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

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На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса

Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
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Иосиф Пригожин раскрыл сумму ежегодных налоговых сборов Валерии

В свою очередь Иосиф Пригожин назвал подобные сообщения ложью и рассказал о реальных гонорарах и налогах жены.
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Общество

Число зараженных коронавирусом в мире в ближайшее время превысит 1 млн

Глава ВОЗ выразил обеспокоенность в связи со "стремительным ростом и глобальным распространением инфекции".
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Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
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Вячеслав Колосков: «Другие бюджетные клубы последуют примеру „Луча“»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Луч» — не последний клуб, который в следующем сезоне не будет играть в профессиональных лигах.
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