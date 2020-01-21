Коронавирус
RT на русскомЭкспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.
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Здоровье
На Украине решили ужесточить карантинные меры
Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Общество
В Москве от коронавируса умерли уже 19 человек
Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки от коронавируса умерло еще три человека.
Политика
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Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Футбол
Болельщики «Немана» призвали не ходить на матчи чемпионата Беларуси
Объединение болельщиков футбольного клуба "Неман" из чемпионата Беларуси выступило с заявлением, призвав поклонников белорусского футбола не посещать матчи из-за распространения в стране коронавируса.
Происшествия
В Москве задержали грабителя с мачете
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленник напал на продавца магазина "Магнит" на севере Москвы, ранил его мачете и скрылся с места происшествия.
Здоровье
Эпидемиолог: заменит коронавирус более опасная инфекция
Доктором медицинских наук, профессором Игорем Гундаровым сделано заявление о том, что в скором времени человечество во всем мире может столкнуться с ещё более опасным и агрессивным вирусом, даже чем коронавирус нового типа COVID-19.
Общество
Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
Энергетика
Bloomberg узнал об отказе России увеличивать добычу нефти с 1 апреля
Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
Единоборства
Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
В Москве установили штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы в среду в ходе внеочередного заседания в третьем чтении приняли законопроект, который предусматривает установление ответственности за нарушение режима самоизоляции, москвичам может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИАМО.
Экономика
Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили
Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Футбол
Пауло Дибала — Роналду: «Мы слегка ненавидим тебя в Аргентине»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился мнением о партнере по команде Криштиану Роналду.
Здоровье
Прощай, украинская медицина!
Итогом станет сокращение финансирования всей медицины в целом, закрытие значительного числа больниц и клиник, массовые увольнения медперсонала.
Общество
ВОЗ: число зараженных коронавирусом скоро достигнет миллиона
Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигнет миллиона в ближайшие дни, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу
Китай умышленно скрыл масштабы вспышки коронавируса COVID-19 в стране, занижая как общее количество случаев заражения, так и уровень смертности от инфекции.
Энергетика
В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
Общество
Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
Общество
Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам
Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Политика
США запустили крупную антинаркотическую операцию в Западном полушарии
США запускают масштабную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, чтобы картели не смогли воспользоваться ситуацией в свете коронавируса, заявил в четверг журналистам президент Дональд Трамп.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить нерабочую неделю в России
Количество нерабочих дней должно быть увеличено, потому что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
Политика
В США приземлился самолет с медоборудованием из России
Напомним, что днем ранее США стали "лидером" в печальном списке стран с наибольшим число зараженных коронавирусом.
Игры
Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
На PlayStation 4 вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2. Однако компания Sony Interactive Entertainment решила ограничить продажу игры для российских пользователей консоли.
Здоровье
В Мали зафиксирован первый летальный случай от COVID-19
Первый смертельный случай от COVID-19 зафиксирован в Мали, 29 марта сообщает официальный сайт правительства западноафриканской страны.
Здоровье
Глава областного минздрава объявила «новый этап» эпидемии коронавируса в Саратове
Сегодня, 1 апреля, в Саратовской области начался новый этап развития распространения коронавирусной инфекции.
Футбол
Дзюба: ничего общего с Малафеевым иметь не хочу
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился мнением о бывшем вратаре сине-бело-голубых Вячеславе Малафееве.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Авто
Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса
Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Автоспорт
«Астон Мартин» вернется в «Формулу-1» и заменит «Рэйсинг Пойнт»
Команда «Формулы-1» «Рэйсинг Пойнт» с сезона 2021 года официально поменяет свое название на «Астон Мартин».