Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЭкспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.
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Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

RT на русском17:23

Экспортная цена нефти Urals показала отрицательные значения в конце марта

ТАСС16:50

Экспортная цена российской нефти Urals ушла в минус

РИА Новости14:48

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Национальная служба новостей15:20

Расчетная цена российской нефти Urals стала отрицательной

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Экспортные цены на российскую нефть стали отрицательными

Газета.Ru16:51

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

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Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

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На PlayStation 4 вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2. Однако компания Sony Interactive Entertainment решила ограничить продажу игры для российских пользователей консоли.
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В Мали зафиксирован первый летальный случай от COVID-19

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