Коронавирус

РБКРБКЭкспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
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Расчетная цена российской нефти Urals стала отрицательной

Московский Комсомолец14:56

Экспортная цена российской нефти ушла в минус

РИА Новости14:48

Экспортная цена российской нефти обвалилась до отрицательных значений

Суть событий14:40

Демпфер на бензин в РФ в марте резко усилил отрицательное значение - Argus

ПРАЙМ14:42

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

РБК14:03
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Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости 12:16
Политика

Трамп: Иран готовит нападение на силы США в Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран или проиранские силы готовят скрытую атаку на американских военных в Ираке.
RT на русском 14:04
Политика

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
Шоу-бизнес

Директор фонда Льва Лещенко рассказал о его состоянии

Аргументы и Факты 04:52
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:42
Здоровье

Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса

Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Газета.Ru 14:38
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Армия и оружие

Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца

В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Российская газета 07:16
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
РБК 14:16
Общество

Блокировка Москвы и Подмосковья из‑за коронавируса не планируется

Если вы заметили, мы ведём максимально согласованную единую политику. Москва и Подмосковье — единое столичное пространство.
Радио 1 11:17
Экономика

Для пенсионеров с маленькой пенсией подготовили надбавку

Депутаты предлагают доплачивать тем, чьи пенсии ниже двух минимальных размеров оплаты труда.
Афанасий-бизнес 07:43
Шоу-бизнес

Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала

В 2009 году незнакомец облил Кэти кислотой.
Life.ru 08:06
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Общество

Опубликована новая карта распространения коронавируса в Подмосковье

К сожалению, были и два смертельных случая в связи с осложнениями, об этом сообщает штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
Вести Подмосковья 12:24
Здоровье

В три больницы Петербурга занесли коронавирус

Ограничительные мероприятия введены в трех больницах Петербурга из-за занесенных в учреждения случаев коронавируса, сообщила в среду пресс-служба городского комитета здравоохранения.
Интерфакс 10:48
Фигурное катание

Медведева улетела из Канады в Японию

Sports.ru 11:18
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Стали известны регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом.
Neva.Today 04:15
Общество

Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 13:27
Здоровье

В Роспотребнадзоре оценили стадии распространения коронавируса по РФ

Напомним, по последним данным на 1 апреля, в РФ зарегистрировано 2 тыс. 777 заболевших коронавирусом.
Росбалт 12:40
Энергетика

TDS: сокращение резервов сделает Россию сговорчивее

Министерство финансов России недавно заявило о готовности страны к длительному периоду низких цен, однако рыночные условия продолжают ухудшаться, а резкое сокращение резервов России на прошлой неделе дает повод думать, что она может оказаться сговорчивее, чем предполагалось ранее.
Profinance.ru 12:43
Экономика

Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ведомости 13:59
Хоккей

Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за американского паспорта

Жена Евгения Малкина, российского форварда клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз", рассказала о травле мужа из-за его американского гражданства.
Российская газета 04:44
Общество

Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России

Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:41
Общество

МВД: россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции

Замначальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка Станислав Наумов сообщил, что россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Реальное время 14:34
Происшествия

Подмосковную больницу закрыли по вине нарушившего карантин москвича

Пожилой житель столицы с подтвержденным коронавирусом нарушил карантин, отправившись на рентген в больницу в подмосковной Лобне.
Вести.Ru 11:10
Общество

Минтруда Чувашии пояснило, должны ли платить в двойном размере на этой неделе

Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
PRO Город Чебоксары 14:00
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Происшествия

В Удмуртии автопарк правительства передали в помощь медикам

РИА Новости 10:31
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь 01:39
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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