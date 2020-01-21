с чего всё началось

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.

Единоборства Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Игры В сети появилась свежая информация о долгожданной GTA VI Что интересно, на сайте, где представлено резюме, написано, что актер исполнил роль некого "Мексиканца" еще в далеком 2018 году, что говорит о том, что новая игра от Rockstar Games находится в разработке как минимум два года.

Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.

Общество Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Политика Путин заявил об обеспокоенности Трампа низкими ценами на нефть Низкие цены на нефть беспокоят не только руководство России, но и правительство Соединенных Штатов Америки, заявил во время видеоконференции с членами кабинета министров президент Владимир Путин.

Наука Известно, что люди видят перед смертью В ходе проведенного исследования научные специалисты пытались выяснить, что именно чувствуют и видят люди перед смертью.

Авто Новый Nissan X-Trail показали на патентных изображениях Схематичные изображения экстерьера и интерьера кроссовера четвертого поколения появились в базе Национального института промышленной собственности Бразилии.

Происшествия В полиции разъяснили, чем карантин отличается от режима самоизоляции "В случае выявления фактов несоблюдения режима самоизоляции, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности по статьям 19.4, 19.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ", - сообщили в полиции.

Общество В Минкомсвязи создали систему слежения за носителями коронавируса Накануне глава правительства Михаил Мишустин дал поручение Минкомсвязи и другим ведомствам поручение создать систему, с помощью которой жителям страны будут отправлять СМС с сообщением о нарушении ими условий карантина по коронавирусной инфекции.

Здоровье Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.