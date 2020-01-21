Коронавирус

РБКРБКЭкспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
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с чего всё началось
Формульные цены на российскую нефть, которые служат ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, стали отрицательными, сообщило
 агентство Argus.
РБК14:03

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Цена на российскую нефть ушла в минус

URA.Ru16:01

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

РБК14:03

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Forbes15:11

Экспортная цена российской нефти оказалась отрицательной

News.ru15:10

Расчетная цена российской нефти Urals стала отрицательной

Московский Комсомолец14:56

Экспортная цена российской нефти Urals ушла в минус

РИА Новости14:48

Цена российской нефти стала отрицательной

Газета.Ru15:14
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Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Общество

Названо количество нарушителей режима изоляции в России

В пресс-службе МВД России назвали количество нарушителей режима изоляции среди россиян.
Lenta.ru 15:47
Единоборства

Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:55
Игры

В сети появилась свежая информация о долгожданной GTA VI

Что интересно, на сайте, где представлено резюме, написано, что актер исполнил роль некого "Мексиканца" еще в далеком 2018 году, что говорит о том, что новая игра от Rockstar Games находится в разработке как минимум два года.
Ferra 30 марта в 06:15
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости 12:16
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Шоу-бизнес

Подольская рассказала о втором ребенке от Преснякова

Примечательно, что Наталье часто приписывают вторую беременность, но сама она опровергает, что ждет ребенка.
Shraibikus News 15:42
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностирован новый коронавирус

Medvestnik.ru вчера в 09:39
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Происшествия

В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины

Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Вести.Ru 06:26
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета 12:02
Политика

Путин заявил об обеспокоенности Трампа низкими ценами на нефть

Низкие цены на нефть беспокоят не только руководство России, но и правительство Соединенных Штатов Америки, заявил во время видеоконференции с членами кабинета министров президент Владимир Путин.
РБК 13:22
Футбол

Дибала – Роналду: мы ненавидим тебя в Аргентине

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, как в Аргентине относятся к форварду Криштиану Роналду.
Metaratings 12:28
Общество

В апреле «Почта России» доставит пенсию и выплаты получателям домой

Работники почты принесут пенсии и иные выплаты домой из-за распространения коронавируса и в стране.
Комсомольская правда 06:04
Политика

Главным противником режима ЧС по всей стране является Путин, утверждает «Медуза»

Главным противником режима ЧС по всей стране является президент Владимир Путин, утверждает интернет-издание «Медуза».
Эхо Москвы 16:00
Общество

С 1 апреля в России вырастет размер социальных пенсий

Государство проиндексирует их на 6,1%. В среднем социальная пенсия увеличится на 554,71 рубля и составит 9684,41 рубля.
Летидор 05:30
Политика

Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке

Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.
РБК 16:19
Происшествия

В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете

На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 08:21
Наука

Известно, что люди видят перед смертью

В ходе проведенного исследования научные специалисты пытались выяснить, что именно чувствуют и видят люди перед смертью.
Anonsens 13:51
Футбол

Ткаченко: у Дзюбы амнистия за чемпионат мира, пусть несёт всякую чушь

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко отреагировал на слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в свой адрес.
Metaratings 16:23
Игры

Сотрудникам Gearbox обещали огромные бонусы за Borderlands 3, но их отменили

Как сообщает Kotaku, зарплата сотрудников Gearbox ниже среднерыночной, однако для Borderlands 3 существовала система поощрений, которая должна была компенсировать разницу в оплате труда.
Игромания.ру 14:07
Авто

Новый Nissan X-Trail показали на патентных изображениях

Схематичные изображения экстерьера и интерьера кроссовера четвертого поколения появились в базе Национального института промышленной собственности Бразилии.
Автоновости дня 01:20
Общество

ВОЗ: число зараженных коронавирусом скоро достигнет миллиона

Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигнет миллиона в ближайшие дни, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ 16:24
Авто

Появилась информация о конкуренте ГАЗели от КамАЗа

В Сети появилась информация о конкуренте ГАЗели, который разработала компания КамАЗ.
Letnews.ru 15:54
Футбол

УЕФА перенес матчи еврокубков на неопределенный срок

Матчи европейских клубных турниров переносятся на неопределенный срок, сообщает Би-би-си.
Интерфакс-Спорт 10:55
Происшествия

В полиции разъяснили, чем карантин отличается от режима самоизоляции

"В случае выявления фактов несоблюдения режима самоизоляции, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности по статьям 19.4, 19.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ", - сообщили в полиции.
Российская газета вчера в 08:53
Общество

В Минкомсвязи создали систему слежения за носителями коронавируса

Накануне глава правительства Михаил Мишустин дал поручение Минкомсвязи и другим ведомствам поручение создать систему, с помощью которой жителям страны будут отправлять СМС с сообщением о нарушении ими условий карантина по коронавирусной инфекции.
РБК 09:15
Энергетика

В Россию начнут поставлять дешевый бензин из Европы

В России могут начать массовые закупки бензина в европейских странах из-за резкого снижения цен на нефть.
Gazeta.SPb вчера в 08:51
Здоровье

Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом

К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.
Москва 24 16:21
Политика

Американцы втридорога перекупили у китайцев маски для Франции

В Китае прямо перед погрузкой в самолет американцы перекупили крупный заказ масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых во Франции, рассказал президент совета французского региона Прованс — Альпы— Лазурный берег Рено Мюзелье.
РИА Новости 16:09
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