Коронавирус
РБКЭкспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
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Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Названо количество нарушителей режима изоляции в России
В пресс-службе МВД России назвали количество нарушителей режима изоляции среди россиян.
Единоборства
Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Игры
В сети появилась свежая информация о долгожданной GTA VI
Что интересно, на сайте, где представлено резюме, написано, что актер исполнил роль некого "Мексиканца" еще в далеком 2018 году, что говорит о том, что новая игра от Rockstar Games находится в разработке как минимум два года.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала о втором ребенке от Преснякова
Примечательно, что Наталье часто приписывают вторую беременность, но сама она опровергает, что ждет ребенка.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностирован новый коронавирус
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Происшествия
В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины
Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Общество
В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Политика
Путин заявил об обеспокоенности Трампа низкими ценами на нефть
Низкие цены на нефть беспокоят не только руководство России, но и правительство Соединенных Штатов Америки, заявил во время видеоконференции с членами кабинета министров президент Владимир Путин.
Футбол
Дибала – Роналду: мы ненавидим тебя в Аргентине
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, как в Аргентине относятся к форварду Криштиану Роналду.
Общество
В апреле «Почта России» доставит пенсию и выплаты получателям домой
Работники почты принесут пенсии и иные выплаты домой из-за распространения коронавируса и в стране.
Политика
Главным противником режима ЧС по всей стране является Путин, утверждает «Медуза»
Главным противником режима ЧС по всей стране является президент Владимир Путин, утверждает интернет-издание «Медуза».
Общество
С 1 апреля в России вырастет размер социальных пенсий
Государство проиндексирует их на 6,1%. В среднем социальная пенсия увеличится на 554,71 рубля и составит 9684,41 рубля.
Политика
Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке
Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.
Происшествия
В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете
На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Наука
Известно, что люди видят перед смертью
В ходе проведенного исследования научные специалисты пытались выяснить, что именно чувствуют и видят люди перед смертью.
Футбол
Ткаченко: у Дзюбы амнистия за чемпионат мира, пусть несёт всякую чушь
Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко отреагировал на слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в свой адрес.
Игры
Сотрудникам Gearbox обещали огромные бонусы за Borderlands 3, но их отменили
Как сообщает Kotaku, зарплата сотрудников Gearbox ниже среднерыночной, однако для Borderlands 3 существовала система поощрений, которая должна была компенсировать разницу в оплате труда.
Авто
Новый Nissan X-Trail показали на патентных изображениях
Схематичные изображения экстерьера и интерьера кроссовера четвертого поколения появились в базе Национального института промышленной собственности Бразилии.
Общество
ВОЗ: число зараженных коронавирусом скоро достигнет миллиона
Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигнет миллиона в ближайшие дни, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Авто
Появилась информация о конкуренте ГАЗели от КамАЗа
В Сети появилась информация о конкуренте ГАЗели, который разработала компания КамАЗ.
Футбол
УЕФА перенес матчи еврокубков на неопределенный срок
Матчи европейских клубных турниров переносятся на неопределенный срок, сообщает Би-би-си.
Происшествия
В полиции разъяснили, чем карантин отличается от режима самоизоляции
"В случае выявления фактов несоблюдения режима самоизоляции, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности по статьям 19.4, 19.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ", - сообщили в полиции.
Общество
В Минкомсвязи создали систему слежения за носителями коронавируса
Накануне глава правительства Михаил Мишустин дал поручение Минкомсвязи и другим ведомствам поручение создать систему, с помощью которой жителям страны будут отправлять СМС с сообщением о нарушении ими условий карантина по коронавирусной инфекции.
Энергетика
В Россию начнут поставлять дешевый бензин из Европы
В России могут начать массовые закупки бензина в европейских странах из-за резкого снижения цен на нефть.
Здоровье
Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом
К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.
Политика
Американцы втридорога перекупили у китайцев маски для Франции
В Китае прямо перед погрузкой в самолет американцы перекупили крупный заказ масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых во Франции, рассказал президент совета французского региона Прованс — Альпы— Лазурный берег Рено Мюзелье.