Коронавирус
РБКЭкспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
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Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Экономика
Путин подписал закон о защите капиталовложений
Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Общество
МВД России возбудило более тысячи дел за нарушения карантина
Российская полиция возбудила более тысячи административных дел в отношении граждан, которые нарушают установленные ограничительные меры по коронавирусу COVID-19.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать продукты из магазина
В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать и чем мыть принесенные из магазина продукты в свете развития ситуации с распространением коронавируса.
Политика
Главным противником режима ЧС по всей стране является Путин, утверждает «Медуза»
Главным противником режима ЧС по всей стране является президент Владимир Путин, утверждает интернет-издание «Медуза».
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Политика
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Здоровье
В больнице в Сыктывкаре 53 человека заразились коронавирусом
В больнице Эжвинского района Сыктывкара у 53 человек подтверждено заражение коронавирусом, за последние сутки там подтвердили 32 заражения, сообщила пресс-служба главы Коми Сергея Гапликова.
Политика
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
Глава ВОЗ предрек рост числа заболевших коронавирусом до миллиона
В ближайшие дни число заразившихся коронавирусом в мире достигнет миллиона.
Здоровье
Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Культура
Стало известно расписание онлайн-трансляций спектаклей, экскурсий, концертов 1 апреля
Ценители современной музыки в 21:00 смогут посетить онлайн-концерт группы Burito, который состоится в соцсети «Одноклассники».
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа
Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.
Политика
Американцы втридорога перекупили у китайцев маски для Франции
В Китае прямо перед погрузкой в самолет американцы перекупили крупный заказ масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых во Франции, рассказал президент совета французского региона Прованс — Альпы— Лазурный берег Рено Мюзелье.
Общество
В России выявили 440 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки
В России выявлено 440 новых случаев заболевания коронавирусом. Резкий рост числа инфицированных был зарегистрирован за минувшие сутки.
Футбол
Стоимость футболистов упадет на 28% из-за коронавируса
Манчестер, Великобритания, 1 апреля 2020, 23:20 — REGNUM Портал CIES Football Observatory сообщает, что если до конца июня текущего года сезон не возобновится, то стоимость футболистов топ-5 лиг (АПЛ, Примера, Бундеслига, Серия А, Лига 1) упадет на 28%.
Транспорт
На Кубани для транспорта ввели пропускную систему
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 31 марта действуют ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.
Гаджеты
Xiaomi готовится к выходу Mi Band 5
Футбол
На Украине сообщили о готовности доиграть чемпионат в Белоруссии
Чемпионат Украины по футболу может быть доигран в Белоруссии.
Политика
Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу
Китай умышленно скрыл масштабы вспышки коронавируса COVID-19 в стране, занижая как общее количество случаев заражения, так и уровень смертности от инфекции.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
Единоборства
Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
Здоровье
Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Общество
Крымчан обязали оставаться дома с 3 по 6 апреля
Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом ввел на полуострове более жесткие меры самоизоляции для борьбы с коронавирусом в период с 3 по 6 апреля.