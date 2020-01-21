Коронавирус

РБКРБКЭкспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
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Экспортная цена нефти Urals показала отрицательные значения в конце марта

ТАСС16:50

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

РБК14:03

Цена на российскую нефть ушла в минус

URA.Ru16:01

Экспортные цены на российскую нефть стали отрицательными

Газета.Ru16:51

Расчетная цена российской нефти Urals стала отрицательной

Московский Комсомолец14:56

Экспортная цена российской нефти Urals ушла в минус

РИА Новости14:48

Доходность от продажи российской нефти Urals стала отрицательной

Коммерсантъ16:29
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Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Экономика

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Газета.Ru 07:31
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости 10:25
Общество

МВД России возбудило более тысячи дел за нарушения карантина

Российская полиция возбудила более тысячи административных дел в отношении граждан, которые нарушают установленные ограничительные меры по коронавирусу COVID-19.
RT на русском 15:34
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать продукты из магазина

В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать и чем мыть принесенные из магазина продукты в свете развития ситуации с распространением коронавируса.
РИА Новости 14:58
Политика

Главным противником режима ЧС по всей стране является Путин, утверждает «Медуза»

Главным противником режима ЧС по всей стране является президент Владимир Путин, утверждает интернет-издание «Медуза».
Эхо Москвы 16:00
Музыка

Земфира выпустила новую песню про Крым

Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Московский Комсомолец 14:42
Политика

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Здоровье

В больнице в Сыктывкаре 53 человека заразились коронавирусом

В больнице Эжвинского района Сыктывкара у 53 человек подтверждено заражение коронавирусом, за последние сутки там подтвердили 32 заражения, сообщила пресс-служба главы Коми Сергея Гапликова.
Интерфакс 09:38
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости 10:48
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Общество

Глава ВОЗ предрек рост числа заболевших коронавирусом до миллиона

В ближайшие дни число заразившихся коронавирусом в мире достигнет миллиона.
Lenta.ru 14:41
Здоровье

Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РИА Новости 15:24
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Культура

Стало известно расписание онлайн-трансляций спектаклей, экскурсий, концертов 1 апреля

Ценители современной музыки в 21:00 смогут посетить онлайн-концерт группы Burito, который состоится в соцсети «Одноклассники».
Невские Новости 02:20
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа

Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.
Вокруг ТВ 03:08
Политика

Американцы втридорога перекупили у китайцев маски для Франции

В Китае прямо перед погрузкой в самолет американцы перекупили крупный заказ масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых во Франции, рассказал президент совета французского региона Прованс — Альпы— Лазурный берег Рено Мюзелье.
РИА Новости 16:09
Общество

В России выявили 440 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

В России выявлено 440 новых случаев заболевания коронавирусом. Резкий рост числа инфицированных был зарегистрирован за минувшие сутки.
Дни.ру 04:16
Футбол

Стоимость футболистов упадет на 28% из-за коронавируса

Манчестер, Великобритания, 1 апреля 2020, 23:20 — REGNUM Портал CIES Football Observatory сообщает, что если до конца июня текущего года сезон не возобновится, то стоимость футболистов топ-5 лиг (АПЛ, Примера, Бундеслига, Серия А, Лига 1) упадет на 28%.
REGNUM 16:20
Транспорт

На Кубани для транспорта ввели пропускную систему

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 31 марта действуют ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.
Кубань 24 14:53
Гаджеты

Xiaomi готовится к выходу Mi Band 5

The GEEK 11:10
Футбол

На Украине сообщили о готовности доиграть чемпионат в Белоруссии

Чемпионат Украины по футболу может быть доигран в Белоруссии.
Pravda.Ru 08:27
Политика

Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу

Китай умышленно скрыл масштабы вспышки коронавируса COVID-19 в стране, занижая как общее количество случаев заражения, так и уровень смертности от инфекции.
РБК 16:25
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа вчера в 05:30
Единоборства

Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном

Коммерсантъ 15:55
Армия и оружие

Ижевский оружейник Владимир Ярыгин отмечает юбилей

Udm-Info 09:56
Здоровье

Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом

РИА Новости 16:45
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Общество

Крымчан обязали оставаться дома с 3 по 6 апреля

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом ввел на полуострове более жесткие меры самоизоляции для борьбы с коронавирусом в период с 3 по 6 апреля.
Российская газета 15:22
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