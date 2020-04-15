Энергетика
Эхо МосквыЭкспортная пошлина на нефть в России с мая понизится в 7,5 раз
Экспортная пошлина на нефть в России с мая понизится в 7,5 раз. Об этом объявили в министерстве финансов.
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Комментарии
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T сильно подешевел в России
Китайская компания Xiaomi предлагает на своем официальном сайте приобрести смартфон Mi 9T по сниженной цене.
Live24 06:00
Политика
Кремль не исключает перенос парада Победы
По данным СМИ, Кремль решил перенести парад Победы на более поздний срок, но официальных заявлений пока не было.
Коммерсантъ 07:00
Общество
Томенко объяснил, при каких условиях на Алтае ужесточат самоизоляцию
Каким алтайским предприятиям разрешили открыться Глава региона расширил список компаний, которые, наконец, смогут вернуться к работе.
АМИТЕЛ 02:36
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Политика
Обмен пленными между ДНР и Киевом состоялся
Lenta.ru 03:23
Шоу-бизнес
Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии
Напомним, 11 апреля концертный директор Булановой сообщил, что медики диагностировали у нее предынсультное состояние.
Вестник Кавказа 14 апреля в 05:01
Происшествия
На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом
На территории Кубани выявлено 24 подтвержденных новых случая COVID-19, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 04:06
Политика
СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
Закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября уже принят Госдумой в трех чтениях.
Политсовет 03:22
Здоровье
Ещё у 60 жителей Красноярского края выявлен коронавирус
Ещё у 60 жителей Красноярского края выявлен коронавирус, большая часть инфицированных - жители краевого центра.
ИА Запад24 03:44
Технологии
Sony планирует ограниченное производство PlayStation 5 в первый год
По словам информаторов Bloomberg, Sony планирует выпустить гораздо меньше единиц новой PlayStation 5 в первый год по сравнению с запуском консоли предыдущего поколения.
3DNews 05:18
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Гаджеты
Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G
Суббренд Huawei, Honor, анонсировал флагманскую серию смартфонов Honor 30, в которую вошло три гаджета Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+.
MobiDevices вчера в 06:23
Экономика
Минэк ответил на критику Генпрокуратуры по поводу букмекерских контор
Генпрокуратура России 14 апреля поручила Минэкономразвития дать правовую оценку обоснованности включения некоторых юридических лиц, включая компании, осуществляющие букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий.
РБК 14 апреля в 11:27
Общество
С 1 мая в России повышаются пенсии: прибавки и доплаты получат не все
В мае 2020 года российских пенсионеров ждут новые прибавки и доплаты. Разумеется, не всех, а тех, кто соответствует определенным критериям.
Shraibikus News 04:07
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Общество
Свердловский губернатор сказал, когда завершится учебный год
Куйвашев уточнил, что в региональном министерстве образования рекомендуют местным властям установить следующие даты: 22 мая для первоклассников, 29 мая для остальных школьников.
REGNUM вчера в 11:48
Происшествия
В Дагестане застрелили открывшего огонь по полицейским водителя
Водитель в ответ открыл по ним стрельбу. Он был убит ответным огнем, личность стрелявшего устанавливается.
РБК 06:08
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Газета.Ru 02:57
Общество
Уличный художник Бэнкси создал работу, не нарушая самоизоляции
Английский уличный художник Бэнкси показал очередную работу. На этот раз она создана во время самоизоляции и опубликована в Instagram.
Newsrussia.media 00:52
Происшествия
Москвич погиб при попытке убраться в квартире
Москвич, предположительно, предпринял попытку сделать уборку, чтобы порадовать свою супругу — она в момент происшествия была на работе.
Lenta.ru 05:44
Общество
В Башкирии режим самоизоляции продлится как минимум до конца мая
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал негативные последствия для здоровья заразившихся новым вирусом.
Lenta.ru вчера в 20:30
Наука
На CP-симметрию нейтрино наложили новые ограничения
Ученые смогли наложить новые ограничения на параметр комбинированной четности или CP-симметрии для нейтрино.
Индикатор 06:13
Здоровье
В Оренбурге на карантин закрывается еще одна больница
В Оренбурге на карантин закрывается больница имени Пирогова.
Московский Комсомолец 06:00
Происшествия
Екатеринбурженке выписали штраф за комментарий о коронавирусе
Жительнице столицы Урала Наталье Бабиковой назначен штраф в 30 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.
Уралинформбюро 06:11
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
Общество
Пропускной режим вводят в Задонске и Липецке
Пропускной режим внедряют липецкие власти в регионе. Как сообщает ТАСС, в первую очередь его введут в Ельце, Липецке, Чаплыгине и Задонске.
Вести ПК в Воронеже вчера в 00:52