Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЭкспортная пошлина на нефть в России с мая понизится в 7,5 раз

Экспортная пошлина на нефть в России с мая понизится в 7,5 раз. Об этом объявили в министерстве финансов.
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Россия снизит экспортную пошлину на нефть почти на 80%

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Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 мая понизится на $45,2

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