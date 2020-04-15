Энергетика
Эхо МосквыЭкспортная пошлина на нефть в России с мая понизится в 7,5 раз
Экспортная пошлина на нефть в России с мая понизится в 7,5 раз. Об этом объявили в министерстве финансов.
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Комментарии
Происшествия
Подросток задержан за подготовку нападения на школу в Красноярске
«ФСБ России задержан житель города Красноярска 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооружённого нападения на школу», — отмечается в сообщении ЦОС ФСБ.
RT на русском 07:59
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском вчера в 12:35
Здоровье
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
РИА Новости вчера в 18:49
Происшествия
Полковника Росгвардии арестовали по делу о коррупции
Истринский городской суд на два месяца арестовал замначальника оперативного разведцентра Росгвардии полковника Альберта Кудряшова, задержанного ранее по делу о коррупции.
Интерфакс 08:09
Здоровье
Воробьев открыл лабораторию по диагностике коронавируса в Королеве
Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в Королеве областную лабораторию по диагностике коронавируса, в этой лаборатории будут делать самое большое количество тестов на Covid-19 в регионе — до 2 тысяч исследований в сутки, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
РИАМО в Королеве 06:19
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Энергетика
Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями
«После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек.
Expert.ru 04:20
Политика
ЛНР и Киев провели обмен пленными
Lenta.ru 03:46
Гаджеты
Samsung представила в России Galaxy M21 и M11
News.ru вчера в 05:48
Кино
Появились названия новых эпизодов «Рика и Морти»
Проект Adult Swim опубликовал названия пяти новых эпизодов четвёртого сезона мультсериала «Рик и Морти».
News.ru вчера в 07:44
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Политика
В Кремле прокомментировали возможность переноса парада Победы
Кремль рассматривает различные варианты по поводу возможного переноса парада Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:54
Общество
В Нижегородской области коронавирусом заразились более 400 человек
Губернатор Глеб Никитин, в свою очередь, напомнил, что согласно построенной экспертами математической модели, число заболевших в Нижегородской области достигнет 2000-2500 человек в случае соблюдения установленных правил, тогда как нарушение режима грозит ростом выявленных случаев до 4000.
РБК Нижний Новгород 07:54
Авто
Названы самые угоняемые марки авто в Санкт-Петербурге
Рейтинг самых угоняемых автомобилей страховая компания сделала исходя из обращались в «АльфаСтрахование» владельцев машин для возмещения по каско в связи с угоном.
REGNUM вчера в 06:45
Экономика
ЦБ разрешил банкам и страховщикам принимать просроченные паспорта
Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля не отказывать в обслуживании как новым, так и старым клиентам, у которых истек срок действия паспортов.
Российская газета 08:23
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Здоровье
В Оренбуржье за сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки зарегистрированы 23 новых случая (включая 2 клинических диагноза).
1743.ru 05:42
Общество
В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Как сообщили сегодня в оперштабе по борьбе с коронавирусом, за сутки в нашей стране было выявлено 3448 новых случаев заражения COVID-19.
Sochi.com 06:08
Футбол
Дзюба, Головин и Широков помогли организовать доставку продуктов и лекарств ветеранам футбола и их вдовам
Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) совместно с Союзом ветеранов футбола (СВФ), который возглавляет Александр Мирзоян, запустил программу помощи ветеранам футбола и их вдовам.
Sports.ru 07:32
Гаджеты
Microsoft выпустила плановые обновления для ОС Windows 10
Сборка под номером 18363.778 уже доступна для скачивания через настройки ОС Windows 10 в пункте «Центр обновления».
Astera 02:30
Общество
Губернатор Куйвашев ужесточил карантин для приезжих из Москвы и Питера
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый Указ, по которому все граждане, которые приехали в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должны соблюдать режим самоизоляции точно так же, как и туристы, вернувшиеся из-за границы.
АиФ Урал 01:56
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Шоу-бизнес
Сын Кирилла Андреева из «Иванушек» поделился фото с тайной свадьбы
На празднике у Андреева присутствовали родственники и друзья сына певца.
NewInform 03:21
Космос
Планета в обитаемой зоне размером с Землю обнаружена в данных Кеплера
Ученые обнаружили эту планету, названную Kepler-1649c, когда просматривали старые наблюдения Кеплера, который агентство вывело из эксплуатации в конце 2018 года.
AstroNews.ru вчера в 15:49