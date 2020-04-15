Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЭкспортная пошлина на нефть в России с мая понизится в 7,5 раз

Экспортная пошлина на нефть в России с мая понизится в 7,5 раз. Об этом объявили в министерстве финансов.
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Россия снизит экспортную пошлину на нефть почти на 80%

Вести.Ruвчера в 07:23

Пошлина на экспорт нефти в России с мая понизится в 7,5 раз. Минфин подсчитал, что российская Urals подешевела за месяц в 2,5 раза

Фонтанка.Рувчера в 07:37

Пошлина на экспорт российской нефти с мая понизится в 7,6 раза

Комсомольская правдавчера в 07:31

В России экспортная пошлина на нефть понизится на $45

REGNUMвчера в 07:44

Минфин назвал размер экспортной пошлины на нефть с 1 мая

Rambler News Serviceвчера в 07:07

Пошлина на экспорт нефти из России с мая понизится в 7,6 раза

ПРАЙМвчера в 07:04

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 мая понизится на $45,2

ТАССвчера в 07:02
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Происшествия

Подросток задержан за подготовку нападения на школу в Красноярске

«ФСБ России задержан житель города Красноярска 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооружённого нападения на школу», — отмечается в сообщении ЦОС ФСБ.
RT на русском 07:59
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
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Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском вчера в 12:35
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Здоровье

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
РИА Новости вчера в 18:49
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Происшествия

Полковника Росгвардии арестовали по делу о коррупции

Истринский городской суд на два месяца арестовал замначальника оперативного разведцентра Росгвардии полковника Альберта Кудряшова, задержанного ранее по делу о коррупции.
Интерфакс 08:09
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Здоровье

Воробьев открыл лабораторию по диагностике коронавируса в Королеве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в Королеве областную лабораторию по диагностике коронавируса, в этой лаборатории будут делать самое большое количество тестов на Covid-19 в регионе — до 2 тысяч исследований в сутки, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
РИАМО в Королеве 06:19
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Общество

Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным

Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
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Энергетика

Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями

«После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек.
Expert.ru 04:20
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Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

РИА Новости 08:30
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Политика

ЛНР и Киев провели обмен пленными

Lenta.ru 03:46
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Samsung представила в России Galaxy M21 и M11

News.ru вчера в 05:48
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Кино

Появились названия новых эпизодов «Рика и Морти»

Проект Adult Swim опубликовал названия пяти новых эпизодов четвёртого сезона мультсериала «Рик и Морти».
News.ru вчера в 07:44
Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
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Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
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Экономика

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
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Политика

В Кремле прокомментировали возможность переноса парада Победы

Кремль рассматривает различные варианты по поводу возможного переноса парада Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:54
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Общество

В Нижегородской области коронавирусом заразились более 400 человек

Губернатор Глеб Никитин, в свою очередь, напомнил, что согласно построенной экспертами математической модели, число заболевших в Нижегородской области достигнет 2000-2500 человек в случае соблюдения установленных правил, тогда как нарушение режима грозит ростом выявленных случаев до 4000.
РБК Нижний Новгород 07:54
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Авто

Названы самые угоняемые марки авто в Санкт-Петербурге

Рейтинг самых угоняемых автомобилей страховая компания сделала исходя из обращались в «АльфаСтрахование» владельцев машин для возмещения по каско в связи с угоном.
REGNUM вчера в 06:45
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Экономика

ЦБ разрешил банкам и страховщикам принимать просроченные паспорта

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля не отказывать в обслуживании как новым, так и старым клиентам, у которых истек срок действия паспортов.
Российская газета 08:23
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
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Здоровье

В Оренбуржье за сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки зарегистрированы 23 новых случая (включая 2 клинических диагноза).
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Общество

В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

Как сообщили сегодня в оперштабе по борьбе с коронавирусом, за сутки в нашей стране было выявлено 3448 новых случаев заражения COVID-19.
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Футбол

Дзюба, Головин и Широков помогли организовать доставку продуктов и лекарств ветеранам футбола и их вдовам

Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) совместно с Союзом ветеранов футбола (СВФ), который возглавляет Александр Мирзоян, запустил программу помощи ветеранам футбола и их вдовам.
Sports.ru 07:32
Гаджеты

Microsoft выпустила плановые обновления для ОС Windows 10

Сборка под номером 18363.778 уже доступна для скачивания через настройки ОС Windows 10 в пункте «Центр обновления».
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Общество

Губернатор Куйвашев ужесточил карантин для приезжих из Москвы и Питера

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый Указ, по которому все граждане, которые приехали в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должны соблюдать режим самоизоляции точно так же, как и туристы, вернувшиеся из-за границы.
АиФ Урал 01:56
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Здоровье

Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
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Происшествия

В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
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Сын Кирилла Андреева из «Иванушек» поделился фото с тайной свадьбы

На празднике у Андреева присутствовали родственники и друзья сына певца.
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Космос

Планета в обитаемой зоне размером с Землю обнаружена в данных Кеплера

Ученые обнаружили эту планету, названную Kepler-1649c, когда просматривали старые наблюдения Кеплера, который агентство вывело из эксплуатации в конце 2018 года.
AstroNews.ru вчера в 15:49
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