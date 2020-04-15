Экспортная пошлина на нефть в России с мая понизится в 7,5 раз. Об этом объявили в министерстве финансов.

Экспортная пошлина на нефть в России с мая понизится в 7,5 раз

Экономика Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики. 3,6K

Здоровье Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня. 398

Происшествия Полковника Росгвардии арестовали по делу о коррупции Истринский городской суд на два месяца арестовал замначальника оперативного разведцентра Росгвардии полковника Альберта Кудряшова, задержанного ранее по делу о коррупции. 550

Здоровье Воробьев открыл лабораторию по диагностике коронавируса в Королеве Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в Королеве областную лабораторию по диагностике коронавируса, в этой лаборатории будут делать самое большое количество тестов на Covid-19 в регионе — до 2 тысяч исследований в сутки, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья. 2

Общество Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным. 225

Энергетика Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями «После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек. 650

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Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 125

Экономика Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. 275

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Общество В Нижегородской области коронавирусом заразились более 400 человек Губернатор Глеб Никитин, в свою очередь, напомнил, что согласно построенной экспертами математической модели, число заболевших в Нижегородской области достигнет 2000-2500 человек в случае соблюдения установленных правил, тогда как нарушение режима грозит ростом выявленных случаев до 4000. 8

Авто Названы самые угоняемые марки авто в Санкт-Петербурге Рейтинг самых угоняемых автомобилей страховая компания сделала исходя из обращались в «АльфаСтрахование» владельцев машин для возмещения по каско в связи с угоном. 9

Экономика ЦБ разрешил банкам и страховщикам принимать просроченные паспорта Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля не отказывать в обслуживании как новым, так и старым клиентам, у которых истек срок действия паспортов. 7

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 44

Общество В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом Как сообщили сегодня в оперштабе по борьбе с коронавирусом, за сутки в нашей стране было выявлено 3448 новых случаев заражения COVID-19. 504

Футбол Дзюба, Головин и Широков помогли организовать доставку продуктов и лекарств ветеранам футбола и их вдовам Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) совместно с Союзом ветеранов футбола (СВФ), который возглавляет Александр Мирзоян, запустил программу помощи ветеранам футбола и их вдовам.

Общество Губернатор Куйвашев ужесточил карантин для приезжих из Москвы и Питера Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый Указ, по которому все граждане, которые приехали в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должны соблюдать режим самоизоляции точно так же, как и туристы, вернувшиеся из-за границы. 15