Ранее источник, знакомый с подготовкой документов, сообщал, что квота на экспорт зерна из России может стать тарифной и поставки пшеницы в ее рамках будут облагаться пошлиной в 25 евро за тонну. Квотирование экспорта зерна обосновывается необходимость стабилизации ситуации на зерновом рынке РФ.

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