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Интерфакс
Интерфакс

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ в рамках квоты составит 25 евро

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RT на русском
The Moscow Post
АК&М
Ранее источник, знакомый с подготовкой документов, сообщал, что квота на экспорт зерна из России может стать тарифной и поставки пшеницы в ее рамках будут облагаться пошлиной в 25 евро за тонну. Квотирование экспорта зерна обосновывается необходимость стабилизации ситуации на зерновом рынке РФ.В источнике
Максим Решетниковроссийский политик
В правительство внесен проект постановления о введении с 15 февраля по 30 июня 2021 г. квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 млн т. Также внесен проект о введении вывозной таможенной пошлины в размере 25 евро внутри квоты и 50%, но не менее 100 евро сверх квоты.Ведомости
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