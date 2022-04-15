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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 20 апреля повысится до $110,7 за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 20 апреля повысится до $110,7 со $101,4 за тонну, сообщил Минсельхоз.
Интерфакс
Пошлина на ячмень повысится до $76 с $75,4 за тонну, на кукурузу – снизится до $66,1 с $70,6 за тонну.
Интерфакс
Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой.
РИА Новости
Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуются на сайте Минсельхоза РФ в последний рабочий день недели.
РИА Новости

Подробнее о событии

Пошлина на вывоз пшеницы из России вырастет до 110,7 доллара за тонну
Аргументы и Факты07:21
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 20 апреля повысится до $110,7 за тонну
Интерфакс04:40
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 20 апреля повысится до $110,7 за тонну
Финмаркет05:23
Минсельхоз: увеличится пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 по 26 апреля включительно
ПРАЙМ05:07
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 апреля повысится до $110,7 за тонну
ТАСС05:42
Пошлина на экспорт пшеницы из России превысила 100 долларов за тонну
Sfera.fm13 апреля в 04:56
13 АПРЕЛЯ / ГЛАВНОЕ В АПК
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