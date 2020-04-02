Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВЭкспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной

Экспортная стоимость нефти Urals стала отрицательной. Об этом сообщает новостная служба аналитического агентства Argus. Ценовые формулы на внутреннем рынке России в конце марта перешли к отрицательным значениям.
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Назван положительный эффект от отрицательной цены на российскую нефть

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Добывать не бросим: Эксперт об «отрицательной» стоимости нефти Urals

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РИА Новости04:11

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

РБКвчера в 14:03
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Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Стартовало производство самого большого кроссовера Volkswagen

Китайское СП FAW-Volkswagen запустило производство нового полноразмерного кроссовера, который превзойдет Teramont по габаритам и станет самым крупным SUV немецкой марки.
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