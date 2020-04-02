Энергетика
Деловое.ТВЭкспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной
Экспортная стоимость нефти Urals стала отрицательной. Об этом сообщает новостная служба аналитического агентства Argus. Ценовые формулы на внутреннем рынке России в конце марта перешли к отрицательным значениям.
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Добывать не бросим: Эксперт об «отрицательной» стоимости нефти Urals
Национальная служба новостей05:28
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