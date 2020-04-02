Энергетика
Газета.RuЭкспортная стоимость российской нефти Urals ушла в минус
Цены на нефть марки Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Об этом сообщает агентство Argus. Так, российские котировки показали отрицательные значения до минус 1200 руб. То есть расходы на транспортировку и экспортную пошлину превысили среднюю стоимость Urals.
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