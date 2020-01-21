Энергетика

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападЭкспортные цены на российскую нефть стали отрицательными

На рынке энергосырья сложилась парадоксальная ситуация. Как стало известно в среду, 1 апреля, с начала недели формульные цены на российскую нефть марки Urals достигли отрицательных значений. Об этом сообщило агентство Argus.
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