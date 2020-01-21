Энергетика

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападЭкспортные цены на российскую нефть стали отрицательными

На рынке энергосырья сложилась парадоксальная ситуация. Как стало известно в среду, 1 апреля, с начала недели формульные цены на российскую нефть марки Urals достигли отрицательных значений. Об этом сообщило агентство Argus.
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Cлезли с иглы: чем грозят России отрицательные цены на нефть

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Добывать не бросим: Эксперт об «отрицательной» стоимости нефти Urals

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Коммерсантъ00:00

Экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной

РИА Новостивчера в 14:48

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

РБКвчера в 14:03
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В Госдепе США назвали условие для снятия санкций с «дочек» «Роснефти»

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Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
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Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

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Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

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