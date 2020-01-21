На рынке энергосырья сложилась парадоксальная ситуация. Как стало известно в среду, 1 апреля, с начала недели формульные цены на российскую нефть марки Urals достигли отрицательных значений. Об этом сообщило агентство Argus.

Политика Путин назначил Цыбульского новым главой Архангельской области Временно исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

Политика Путин подписал указ о выходных до 30 апреля Президент Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных в России до 30 апреля 2020 года, сообщает РИА Новости.

Энергетика Нефть марки Brent подорожала более чем на 10% Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 9.23 мск выросла на 10,26% – до $27,57, свидетельствуют данные торгов.

Общество В Минобрнауки порекомендовали вузам возобновить обучение дистанционно Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам с 6 апреля восстановить учебный процесс в удаленном режиме.

Экономика Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.

Политика США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование «США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в заявлении.

Общество В Италии выявили новые особенности коронавируса Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».

Общество Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.

Общество Названа доля комфортных для жизни городов России Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.

Армия и оружие В НАТО заявили о готовности защищать союзников в период коронавируса «Основная ответственность альянса заключается в том, чтобы гарантировать, что этот кризис в области здравоохранения не превратился в кризис безопасности, что никто не сможет воспользоваться этой ситуацией, чтобы подорвать нашу безопасность», – передает ТАСС слова Столтенберга.

Общество Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.

Футбол Уткин послал Дзюбу после интервью футболиста с Канделаки Журналист Василий Уткин ответил на выпады в его адрес со стороны футболиста Артёма Дзюбы и руководителя «Матч ТВ» Тины Канделаки.

Общество Изменился срок предоставления налоговой отчетности Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Общество Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка» Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.

Игры Фанатов Borderlands привели в бешенство слова главы Gearbox Software Вашингтон, 2 апреля 2020, 14:02 — REGNUM Поклонников Borderlands возмутила ситуация, возникшая в связи с докладом главы Gearbox Software Рэнди Питчфордом и скандалом, связанным с оплатой труда сотрудникам компании.