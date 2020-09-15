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Газета.Ru
Газета.Ru

Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд сезона

На прошедших в последнее время тендерах наиболее крупными оказались тендеры на 0,5 млн тонн (Турция) и на 0,7 млн тонн (Саудовская Аравия).В источнике
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Эксперт прокомментировал ситуацию на российском рынке пшеницы

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Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

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Цена на российскую пшеницу побила рекорд сезона

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Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

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Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордных уровней

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В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Москва-Баку.ruвчера в 07:29

Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса

Поединок седьмого тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги между волгоградским "Ротором" и футбольным клубом "Краснодар" отменён Дело всё в том, что в коллективе белорусского специалиста Александра Хацкевича несколько спортсменов заразились коронавирусной инфекцией.
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Древний Ханаанский дворец в Тель-Кабри разрушило землетрясение

По словам авторов научной работы, характер разрушений говорит о том, что все происходило в один момент, а не на протяжении некоторого времени. popmeh.ru Также МедиаПоток рассказывал, что археологи раскопали рядом с израильским побережьем загадочное кораблекрушение, которое произошло в VII веке.
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Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
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Мясников обратился к Навальному

«Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию», — обратился Мясников к Навальному, отметив, что принципиально важных медицинских причин для транспортировки не было.
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