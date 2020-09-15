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Газета.Ru
Газета.Ru

Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд сезона

На прошедших в последнее время тендерах наиболее крупными оказались тендеры на 0,5 млн тонн (Турция) и на 0,7 млн тонн (Саудовская Аравия).В источнике
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RT на русском

Эксперт прокомментировал ситуацию на российском рынке пшеницы

RT на русском11:24
Известия

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

Известия02:05
ПРАЙМ

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

ПРАЙМ04:22
Газета.Ru

Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд сезона

Газета.Ru03:53
ИА Красная Весна

Цена на российскую пшеницу побила рекорд сезона

ИА Красная Весна03:17
Экономика сегодня

Россия диктует ценовые реалии на мировом рынке пшеницы

Экономика сегодня07:22
Финмаркет

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордных уровней

Финмаркет01:33

МИД Белоруссии подтвердил готовность Минска к диалогу с Евросоюзом

Минск все еще готов к диалогу с Евросоюзом и всеми заинтересованными международными партерами, думаем, что у Брюсселя такой же подход, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя выступление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
РИА Новости12:28
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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС13:34
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
Lenta.ru11:30
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