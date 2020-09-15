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Газета.Ru
Газета.Ru

Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд сезона

На прошедших в последнее время тендерах наиболее крупными оказались тендеры на 0,5 млн тонн (Турция) и на 0,7 млн тонн (Саудовская Аравия).В источнике
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RT на русском

Эксперт прокомментировал ситуацию на российском рынке пшеницы

RT на русскомвчера в 11:24
Известия

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

Известиявчера в 02:05
ПРАЙМ

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

ПРАЙМвчера в 04:22
Газета.Ru

Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд сезона

Газета.Ruвчера в 03:53
ИА Красная Весна

Цена на российскую пшеницу побила рекорд сезона

ИА Красная Веснавчера в 03:17
Экономика сегодня

Россия диктует ценовые реалии на мировом рынке пшеницы

Экономика сегоднявчера в 07:22
Финмаркет

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордных уровней

Финмаркетвчера в 01:33

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Как пояснил директор по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International Василий Груздев, предложение о повышении акцизов на 20 процентов приведет к значительному росту средневзвешенной цены пачки сигарет — до 140 рублей.
В России предупредили о резком росте цен на сигареты
Lenta.ru17:30
10

Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолецвчера в 04:07
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Сатановский объяснил, почему Навальный возвращается в Россию

Сатановский выдвинул версию причин, почему Навальный так рвется на родину, несмотря на то, что по версии немецких властей его здесь намеревались убить при помощи вещества из группы "Новичок".
Московский Комсомолецвчера в 10:06
13

Военные Балтфлота эвакуировали иностранного моряка

«Моряки Балтийского флота эвакуировали нуждающегося в срочной медицинской помощи члена команды иностранного гражданского судна в Финском заливе», — приводит РИА Новости слова представителя Балтфлота капитана первого ранга Романа Мартова.
RT на русскомвчера в 16:26
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Главу Минздрава США призвали уйти в отставку из-за хаоса в борьбе с COVID

Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер призвал министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара подать в отставку, так как тот не смог противостоять президенту Дональду Трампу в борьбе с распространением коронавируса, сообщает издание The Hill.
РБК17:50

США обвинили двух хакеров в приуроченных к убийству Сулеймани атаках

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Власти США предъявили обвинения двум хакерам, подозреваемым в совершении кибератак, приуроченных к убийству видного командира Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на портал Минюста США.
РЕН ТВ17:03

МИД РФ опроверг слова Зеленского о скорой встрече «нормандской четвёрки»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вене заявил, что представители всех стран «нормандской четвёрки» — России, Германии, Франции и Украины — подтвердили готовность к проведению нового саммита на высшем уровне.
REGNUMвчера в 14:13
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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Динамо (Киев) — АЗ 2:0

В матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» победило АЗ (2:0). В составе команды Мирчи Луческу забивали Жерсон Родригеш и Николай Шапаренко.
Спорт-Экспрессвчера в 14:55
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Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море

Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем "Франклин Рузвельт" ВМС США, который во вторник зашел в Черное море, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
РИА Новостивчера в 15:54
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Зеленский поручил создать украинский центр для производства вакцин

«Президент Владимир Зеленский поставил задачу по созданию центра, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами», — говорится в заявлении.
RT на русском17:55
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