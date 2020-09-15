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Газета.Ru
Газета.Ru

Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд сезона

На прошедших в последнее время тендерах наиболее крупными оказались тендеры на 0,5 млн тонн (Турция) и на 0,7 млн тонн (Саудовская Аравия).В источнике
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Компания

Экспортные цены на российскую пшеницу установили новый рекорд

Компания05:11
Финмаркет

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордных уровней

Финмаркет01:33
Народные новости

Экспортная цена на пшеницу из России стала рекордной в этом сезоне

Народные новости04:14
Газета.Ru

Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд сезона

Газета.Ru03:53
ИА Красная Весна

Цена на российскую пшеницу побила рекорд сезона

ИА Красная Весна03:17
Известия

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

Известия02:05
ПРАЙМ

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

ПРАЙМ04:22

США подготовят KC-46 и C-17 для удара по России

Военные самолеты-заправщики KC-46 и стратегические военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster III Военно-воздушных сил (ВВС) США в конфликтах будущего должны иметь возможность сбрасывать «умные» бомбы и передавать тактические данные, сообщает Breaking Defense, ссылаясь на начальника Командования воздушных перевозок ВВС Жаклин Ван Овост.
Lenta.ru08:41
55

В Госдуму внесли законопроект о минимальной почасовой оплате труда

Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении минимального почасового уровня оплаты труда в 150 рублей при заключении срочных трудовых договоров на условиях неполного рабочего времени.
ТАСС07:49
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Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»

Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.
РБК08:24
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AMD показала новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

Производитель отметил, что будущие видеокарты, созданные на базе архитектуры RDNA2, будут иметь "совершенно новый" дизайн системы охлаждения. https: / / twitter.com / Radeon / status / 1305612438675562496 Ожидается, что AMD официально представит новую линейку графических процессоров 28 октября 2020 года.
REGNUM23:06

В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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В Черное море направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт»

«Пятнадцатого сентября 2020 года эсминец «Рузвельт» с управляемым ракетным оружием типа «Арли Берк» начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — говорится в сообщении.
REGNUM08:18
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Будущий премьер Японии выступил за продолжение диалога о Курилах

Япония намерена продолжать диалог с Россией по вопросу принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, заявил избранный председателем правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга.
НТВвчера в 08:11
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В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости06:30
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Тихановская напомнила Путину о нелегитимности Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиционной партии страны Светлана Тихановская высказалась на тему встречи главы РФ Владимира Путина и «нелегитимного» Александра Лукашенко, который по итогам выборов набрал наибольшее количество голосов.
Live24вчера в 07:31
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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