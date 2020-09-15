Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня
Смотрите также
Нарышкин заявил об отсутствии запасов «Новичка» в России
В Подмосковье мужчина обстрелял легкомоторный самолет
Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Украина официально не признала победу Лукашенко на выборах
Опубликованы фото Макгрегора перед задержанием на Корсике
Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
Пашаев обвинил в приговоре Ефремова адвоката потерпевшей стороны
Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах
Футболист «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в Казани
Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра
«Обокравшая» Королеву «любовница» Тарзана опасается за свою жизнь
Минтранс России подготовил поправки к Правилам дорожного движения
Мишустин подписал постановления о продлении стимулирующих выплат
«Зенит» обыграл «Арсенал» и вышел на первое место в чемпионате России
Вопросом времени назван уход с поста президента Лукашенко
В Кремле прокомментировали планы Навального вернуться в Россию
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
ЕС отказался признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Роскосмос планирует отправить миссию на Венеру
Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра
Минюст потребовал наказать адвокатов по делу Ефремова
Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Российские военные прибыли в Белоруссию на совместные учения
Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса
В России предложили ввести почасовой МРОТ
Стало известно о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС России
Гарик Харламов озвучит перерисованного Волка в новом «Ну, погоди»
На минувшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу выросли до рекордных уровней в этом сезоне, начавшемся 1 июля 2020 года.В источнике
Подробнее о событии