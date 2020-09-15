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Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

На минувшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу выросли до рекордных уровней в этом сезоне, начавшемся 1 июля 2020 года.В источнике
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Компания

Экспортные цены на российскую пшеницу установили новый рекорд

Компания05:11
Finam.Ru

Экспортные цены пшеницы РФ вновь взлетели на уверенном спросе импортеров

Finam.Ruвчера в 08:57
Газета.Ru

Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд сезона

Газета.Ru03:53
ИА Красная Весна

Цена на российскую пшеницу побила рекорд сезона

ИА Красная Весна03:17
Известия

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

Известия02:05
Зерно Он-Лайн

Экспортные цены на российскую пшеницу все растут и растут

Зерно Он-Лайнвчера в 10:00
ПРАЙМ

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

ПРАЙМ04:22

Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
РИА Новостивчера в 13:35

Госбанки получили предложение о продаже долгов Utair

У кого банк "Россия" скупает долги Банк "Россия", которому Utair по состоянию на апрель 2020 года должна была 10,3 млрд руб. (26,4% от двух синдицированных кредитов), весной направил десяти остальным участникам синдиката — частным и государственным банкам — предложение о покупке их долгов, рассказывает один из собеседников РБК.
РБК04:00
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Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах

Самая большая доля расходов зафиксирована в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6) и в Магаданской области (12,9). Всего же более 10 процентов своих потребительских расходов направляют на оплату ЖКУ жители 47 регионов.
Парламентская газетавчера в 04:35
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Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6

Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
Srnskвчера в 14:05
5

AMD показала новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

Производитель отметил, что будущие видеокарты, созданные на базе архитектуры RDNA2, будут иметь "совершенно новый" дизайн системы охлаждения. https: / / twitter.com / Radeon / status / 1305612438675562496 Ожидается, что AMD официально представит новую линейку графических процессоров 28 октября 2020 года.
REGNUM23:06
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Мишустин подписал постановления о продлении стимулирующих выплат

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, предполагающее продление на сентябрь стимулирующих выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русскомвчера в 10:01
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«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
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Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки

По словам президента НФА Василия Заблоцкого, председатель Банка России Эльвира Набиуллина «пообещала рассмотреть вариант проведения пилотного проекта по реализации нового механизма работы с обращениями граждан».
Ведомости17:13
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